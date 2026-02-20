6 recomendaciones imperdibles en streaming: las mejores series y películas para el finde

El streaming no se toma descanso y esta semana suma varios títulos para todos los gustos. Hay franquicias que regresan con nuevas apuestas, como Jurassic World: Renace, dramas biográficos, thrillers que acción y secretos familiares, y nuevas temporadas que elevan la tensión al máximo.

Además, entre los estrenos aparece un episodio especial que cobra un significado particular tras la reciente muerte de Eric Dane, y una producción italiana que reconstruye uno de los casos judiciales más polémicos de la televisión europea. Si estabas buscando algo para ver este fin de semana, acá tenés los mejores estrenos para ver en estos días.

Luego de Jurassic World: Dominio (2022), Universal apostó por expandir nuevamente la franquicia con una nueva entrega escrita por David Koepp, responsable del guion de Jurassic Park, y dirigida por Gareth Edwards. La película acaba de aterrizar en el catálogo de HBO Max .

La historia se sitúa cinco años después de los últimos acontecimientos, en un mundo donde los dinosaurios apenas sobreviven en regiones tropicales. Sin embargo, su ADN podría ser fundamental para desarrollar un tratamiento médico revolucionario. Para conseguirlo, Zora Bennett, especialista en operaciones de alto riesgo, encabeza una misión científica que pronto se transforma en una lucha por la supervivencia. La expedición los lleva hasta una isla ligada a los orígenes del parque jurásico, donde viejos secretos y nuevas amenazas pondrán al equipo contra las cuerdas.

El agente nocturno (Temporada 3) | Netflix

el agente nocturno T3 - 01 El agente nocturno regresa con 10 nuevos episodios a Netflix. Netflix

Luego de dos exitosas temporadas, Netflix estrenó la tercera entrega de El agente nocturno, la serie que sigue la historia de Peter Sutherland, el joven agente del FBI convertido en un espía que realiza misiones de alto riesgo.

Tras los eventos de la temporada anterior, Peter recibe la misión de localizar a un joven funcionario del Departamento del Tesoro que ha huido a Estambul con información gubernamental sensible tras matar a su jefe, lo que desata una peligrosa investigación internacional.

El agente nocturno - teaser temporada 3

A lo largo de 10 nuevos episodios, Peter debe hacer frente a una red de dinero sucio, sicarios y misterios ocultos que lo obligan a trabajar junto a una periodista tenaz para desenmarañar un entramado de corrupción que amenaza la seguridad del gobierno. Según la crítica especializada, esta nueva temporada es la mejor hasta la fecha, con una trama más condensada, personajes secundarios más involucrados en la historia y un protagonista más maduro y decidido.

La máquina: The Smashing Machine | Prime Video

The Smashing Machine Dwayne "La Roca" Johnson protagoniza este intenso drama biográfico. A24

En 2025, Dwayne Johnson sorprendió a críticos y fanáticos al ponerse en la piel del exluchador Mark Kerr, para el drama biográfico The Smashing Machine, que protagoniza junto Emily Blunt, y bajo la dirección de Benny Safdie.

El film recorre su meteórico ascenso en la UFC, pero también expone el costado más crudo de la fama, con lesiones constantes, dependencia a los analgésicos, la presión mediática y la compleja relación con su esposa Dawn.

The Smashing Machine - Trailer oficial subtitulado

Con un elenco que incluye a Emily Blunt, Ryan Bader, Bas Rutten, Oleksandr Usyk y Satoshi Ishii, la historia se aleja del típico relato deportivo para mostrar la fragilidad detrás del campeón. La película ya se encuentra disponible en Prime Video.

Cortafuego | Netflix

cortafuego Joaquín Furriel y Belén Cuesta protagonizan Cortafuego. Netflix

Netflix acaba de estrenar el thriller español Cortafuego, dirigido por David Victori, y que está protagonizado por Belén Cuesta, Enric Auquer, Joaquín Furriel y Diana Gómez.

Cortafuego

La trama sigue a Mara, quien tras la muerte de su esposo regresa con su familia a su casa en medio del bosque para cerrar una etapa. Pero todo se descontrola cuando su hija desaparece justo cuando un incendio forestal arrasa la zona y obliga a evacuar. La desesperada búsqueda no solo enfrenta a los personajes al avance del fuego, sino también a secretos y sospechas que amenazan con fracturar los vínculos familiares en el peor momento posible.

Famous Last Words: Eric Dane | Netflix

eric dane famous last words Eric Dane protagoniza la última entrega de Famous Last Words. Netflix

Esta semana se conoció la triste noticia del fallecimiento del actor Eric Dane a los 53 años de edad. El intérprete, mejor conocido por sus roles en en Grey’s Anatomy y Euphoria, había sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Con motivo de su deceso, Netflix lanzó un nuevo episodio de la serie documental Famous Last Words, que presenta entrevistas íntimas y póstumas con figuras reconocidas, con la premisa de que solo se emitirán tras la muerte del protagonista. En el caso de Eric Dane, la charla fue grabada en noviembre del año pasado.

Famous Last Words: Eric Dame - Vistazo

Durante aproximadamente 50 minutos, Dane reflexiona sobre su vida, su carrera, sus desafíos personales y, sobre todo, deja un mensaje profundamente emotivo para sus hijas, animándolas a vivir plenamente, encontrar sus pasiones, elegir bien a sus amistades y enfrentar las pruebas de la vida con dignidad.

Portobello | HBO Max

portobello hbo max Portobello es oficialmente la primera serie original de HBO Max producida en Italia. HBO Max

HBO Max lanza su primera serie original italiana, basada en la vida del carismático presentador de televisión Enzo Tortora, una de las figuras más queridas de la TV italiana durante las décadas de 1970 y 1980.

La producción sigue a Tortora desde su ascenso al estrellato con el programa Portobello hasta el punto más bajo de su vida cuando es injustamente acusado de colaborar con la mafia y traficantes de drogas, lo que lo lleva a un escandaloso proceso judicial y a un encarcelamiento que conmocionó a la sociedad italiana.

Portobello - Tráiler Oficial de HBO Max

A lo largo de 6 episodios, la serie retrata no solo el impacto mediático de su caída, sino también la evolución de su caso, la lucha legal por limpiar su nombre y el ambiente social y político de la época, ofreciendo un relato intenso sobre fama, injusticia y redención.