Amazon Prime Video: cuándo estrena La Casa de los Espíritus en su adaptación en formato de serie

Dolores Fonzi encabeza un reparto internacional en la primera versión en español de la aclamada saga familiar: La casa de los espíritus.

Dolores Fonzi será una de las protagonistas encargada de dar vida a Clara del Valle. / Amazon Prime Video

La industria del streaming acaba de dar un golpe sobre la mesa en la Berlinale. Durante el prestigioso festival alemán, Amazon Prime Video sacudió el avispero al confirmar la fecha de desembarco de su proyecto más ambicioso para el mercado hispanohablante: la adaptación serial de La Casa de los Espíritus.

la-casa-de-los-espiritus-prime-video Alfonso Herrera asume el desafío de interpretar al icónico Esteban Trueba en la nueva serie. Amazon Prime Video La obra maestra de Isabel Allende, que marcó un hito en la literatura mundial, llegará a las pantallas de más de 240 países el próximo 29 de abril, prometiendo una puesta en escena que combina el realismo mágico con una cruda mirada política.

Dolores Fonzi y Alfonso Herrera lideran la apuesta de Amazon Prime Video Esta versión televisiva, compuesta por ocho capítulos, recorre cincuenta años de historia centrada en el linaje de tres mujeres poderosas: Clara, Blanca y Alba. En un contexto de intensas luchas sociales y misticismo, la producción cuenta con un despliegue actoral de primer nivel.

la-casa-de-los-espiritus-llega-a-prime-video-en-PYT2WDW4VZANLI3QONLEDLVE2Q La Casa de los Espíritus llegará a Prime Video el 29 de abril en simultáneo en todo el mundo. Amazon Prime Video Alfonso Herrera se pone en la piel del temperamental Esteban Trueba, mientras que nuestra Dolores Fonzi compartirá el rol de Clara del Valle con la joven Nicole Wallace, interpretando al personaje en diferentes etapas temporales. El casting se completa con figuras de la talla de Fernanda Castillo, Aline Kuppenheim y Rochi Hernández.

la-casa-de-los-espiritus (1) portada libro La portada del libro de Isabel Allende que sirvió como inspiración para Amazon Prime Video. La mismísima Isabel Allende supervisa la obra como productora ejecutiva, acompañada por la reconocida Eva Longoria. En la dirección y guion, los showrunners Francisca Alegría, Fernanda Urrejola y Andrés Wood han trabajado para capturar la esencia de este país sudamericano conservador que sirve de escenario para la trama. La serie cuenta con el respaldo de potencias cinematográficas como FilmNation Entertainment y la productora chilena Fábula, garantizando un estándar de calidad internacional.