Revelaron la causa de muerte de Eric Dane, queridísimo actor de Grey's Anatomy

El actor, reconocido mundialmente por su papel de Mark Sloan, falleció rodeado de su familia tras batallar contra la ELA.

Eric Dane, el actor que conquistó a millones de espectadores con su carisma y talento, falleció este jueves a los 53 años. La estrella de éxitos globales como Grey’s Anatomy y Euphoria se encontraba internado en un centro médico de Los Ángeles, California, donde dio su último suspiro.

Qué le pasó a Eric Dane. Foto: Captura TV Eric Dane falleció a los 53 años tras luchar contra la esclerosis lateral amiotrófica. IMDB De acuerdo a los últimos detalles filtrados sobre su fallecimiento, este desenlace fatal se dio tras enfrentar una dura batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Su partida deja un vacío inmenso en una industria que lo vio brillar como uno de sus galanes más icónicos.

La incansable lucha de Eric Dane contra una enfermedad terminal La confirmación del deceso llegó a través de la revista People, donde sus allegados compartieron un mensaje cargado de dolor: “Con el corazón encogido, compartimos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA”. En el escrito, destacaron que el actor nunca bajó los brazos y que “pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida".

Eric Dane El actor junto a su familia, su gran sostén durante el tratamiento de su enfermedad. IMDB A pesar del avance de su cuadro, que en los últimos meses había provocado un notorio desgaste físico, Dane se mantuvo activo en la concientización sobre esta patología.

Más allá de los sets de filmación, su compromiso social marcó sus últimos años. Según detalló su familia, “a lo largo de su viaje a con ELA, Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concientización y la investigación, decidido a contribuir a la vida de otros que enfrentan la misma lucha". Su legado no será solo cinematográfico, sino también humano, habiendo utilizado su fama para visibilizar una realidad que afecta a miles de personas en todo el mundo.