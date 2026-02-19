Profundo dolor: falleció a los 53 años Eric Dane, querido actor de Grey's Anatomy

Eric Dane tenía 53 años y había sido diagnosticado con ELA. La noticia la dio a conocer su familia a través del medio TMZ.

Eric Dane fue uno de los actores más queridos de la aclamada serie Grey's Anatomy. El artista luchó fuertemente contra el ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) y este jueves fue confirmada la noticia por el medio estadounidense TMZ. La información causó una enorme conmoción en los fans.

La familia fue quien informó el fallecimiento al mencionado portal: "Con gran pesar, les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA. Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida".

"A lo largo de su lucha contra la ELA, Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación, decidido a contribuir a la vida de otros que enfrentan la misma lucha", expresaron en otra parte de la declaración.

En el final agregaron que "Lo extrañaremos profundamente y siempre lo recordaremos con cariño. Eric adoraba a sus fans y está eternamente agradecido por las muestras de amor y apoyo que ha recibido. La familia ha pedido privacidad mientras atraviesan este momento difícil".