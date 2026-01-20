Presenta:

Enorme pérdida: falleció Adela Gleijer, querida actriz de Los Roldán y Verano del 98

El mundo del espectáculo sufrió un fuerte golpe tras el fallecimiento de la actriz, quien tenía 92 años.

Dolor por su partida. 

Fotos: captura de video YouTube / Institución Teatral El Galpón.

El mundo del espectáculo recibió una durísima noticia luego de que dieron a conocer el fallecimiento de Adela Gleijer. La actriz que nació en Uruguay y se radicó luego en Argentina murió a sus 92 años y dejó un enorme vacío.

La Asociación Argentina de Actores compartió un triste comunicado anunciando esta dura información: "Despedimos a la actriz Adela Gleijer, destacada referente de las artes escénicas, con una extensa y valiosa trayectoria en teatro, cine y televisión".

Tristeza por la muerte de la querida actriz Adela Gleijer

La actriz falleció a sus 92 años.

Adela inició su labor actoral en Montevideo, su ciudad natal y luego, se radicó en la Argentina, donde desarrolló gran parte de su recorrido artístico. Fue la esposa del querido y recordado actor Juan Manuel Tenuta. En 2006, la Asociación Argentina de Actores y Actrices, junto al Senado de la Nación, le otorgó el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable.

En televisión, su trabajo dejó una huella profunda en ficciones como Celeste, siempre Celeste, Amo y señor, Sos mi vida, Mujeres de nadie, Mi familia es un dibujo, El árbol azul, Verdad consecuencia, Enséñame a vivir, Princesa, El hombre de tu vida, Vulnerables, Mujeres asesinas, Los buscas de siempre, Los Roldán, Verano del 98, Trillizos dijo la partera y Pobre diabla, entre otras.

