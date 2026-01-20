Enorme pérdida: falleció Adela Gleijer, querida actriz de Los Roldán y Verano del 98

El mundo del espectáculo sufrió un fuerte golpe tras el fallecimiento de la actriz, quien tenía 92 años.

El mundo del espectáculo recibió una durísima noticia luego de que dieron a conocer el fallecimiento de Adela Gleijer. La actriz que nació en Uruguay y se radicó luego en Argentina murió a sus 92 años y dejó un enorme vacío.

La Asociación Argentina de Actores compartió un triste comunicado anunciando esta dura información: "Despedimos a la actriz Adela Gleijer, destacada referente de las artes escénicas, con una extensa y valiosa trayectoria en teatro, cine y televisión".

Tristeza por la muerte de la querida actriz Adela Gleijer La actriz falleció a sus 92 años. Foto: X / @actoresprensa. Adela inició su labor actoral en Montevideo, su ciudad natal y luego, se radicó en la Argentina, donde desarrolló gran parte de su recorrido artístico. Fue la esposa del querido y recordado actor Juan Manuel Tenuta. En 2006, la Asociación Argentina de Actores y Actrices, junto al Senado de la Nación, le otorgó el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable.