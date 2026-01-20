Enorme pérdida: falleció Adela Gleijer, querida actriz de Los Roldán y Verano del 98
El mundo del espectáculo sufrió un fuerte golpe tras el fallecimiento de la actriz, quien tenía 92 años.
El mundo del espectáculo recibió una durísima noticia luego de que dieron a conocer el fallecimiento de Adela Gleijer. La actriz que nació en Uruguay y se radicó luego en Argentina murió a sus 92 años y dejó un enorme vacío.
La Asociación Argentina de Actores compartió un triste comunicado anunciando esta dura información: "Despedimos a la actriz Adela Gleijer, destacada referente de las artes escénicas, con una extensa y valiosa trayectoria en teatro, cine y televisión".
Adela inició su labor actoral en Montevideo, su ciudad natal y luego, se radicó en la Argentina, donde desarrolló gran parte de su recorrido artístico. Fue la esposa del querido y recordado actor Juan Manuel Tenuta. En 2006, la Asociación Argentina de Actores y Actrices, junto al Senado de la Nación, le otorgó el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable.
En televisión, su trabajo dejó una huella profunda en ficciones como Celeste, siempre Celeste, Amo y señor, Sos mi vida, Mujeres de nadie, Mi familia es un dibujo, El árbol azul, Verdad consecuencia, Enséñame a vivir, Princesa, El hombre de tu vida, Vulnerables, Mujeres asesinas, Los buscas de siempre, Los Roldán, Verano del 98, Trillizos dijo la partera y Pobre diabla, entre otras.