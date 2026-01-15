Falleció la presunta hija de Freddie Mercury: quién era Bibi y por qué su vida fue un misterio

La confirmación del fallecimiento de Bibi, la presunta hija oculta de Freddie Mercury, el exlíder de Queen, quien perdió la vida a los 48 años, causó gran revuelo entre los seguidores del artista. Su esposo, Thomas, ratificó en el Daily Mail que el deceso se produjo en un entorno de serenidad tras combatir un cordoma, una variante de cáncer extremadamente inusual que afecta la columna vertebral. La mujer, que deja dos hijos pequeños, fue despedida en una ceremonia privada donde sus restos fueron esparcidos en la cordillera de los Alpes, respetando una tradición de su núcleo familiar.

El vínculo oculto entre Freddie Mercury y su supuesta hija Freddie Mercury, Queen, Último recital El libro "Love, Freddie" fue la pieza clave que reveló los secretos mejor guardados de Freddie Mercury. Foto: Archivo MDZ Esta historia de ribetes cinematográficos permaneció en las sombras hasta que la biógrafa Lesley-Ann Jones la expuso en su reciente obra literaria: Love, Freddie. Según la investigación, el cantante de Queen habría tenido una relación extramatrimonial con la mujer de un allegado en 1976, fruto de la cual nació Bibi. Aunque la niña se crió en otro hogar para preservar las apariencias de la época, el vínculo con el artista habría sido constante y afectuoso, al punto de que piezas musicales como “Don’t Try So Hard” y "Bijou" estarían dedicadas exclusivamente a ella.

La propia protagonista de este relato dejó testimonios conmovedores sobre la dedicación del ícono británico durante su infancia. "Me adoraba y estaba entregado a mí. Las circunstancias de mi nacimiento pueden parecer inusuales, pero nunca alteraron su compromiso de amarme y cuidarme", manifestó en declaraciones que hoy cobran un valor póstumo. Pese a la enfermedad que la acompañó desde la niñez, Bibi sostuvo que el compromiso de su padre fue inquebrantable hasta los últimos días del músico en 1991.

La verdad de Freddie Mercury frente a las dudas de su entorno queen La cordillera de los Alpes fue el lugar elegido para el descanso final de la mujer que conmovió a los fans de Queen. Créditos: Archivo MDZ La salida a la luz de esta información no estuvo exenta de fricciones, especialmente con Mary Austin, la heredera oficial del vocalista, quien cuestionó la veracidad de los diarios personales que Bibi poseía. Sin embargo, la autora del libro sostiene que el círculo íntimo de la banda Queen estaba al tanto de la situación. En una de sus últimas reflexiones escritas, la mujer explicó su necesidad de anonimato: "No quería compartir a mi papá con el mundo. Tras su muerte, tuve que aprender a convivir con los ataques y las distorsiones sobre él".