Tremendo cruce entre el productor Miguel Pardo y AADET por el ranking de obras más vistas

Un inédito conflicto se desató por el ranking de obras más vistas de la temporada de verano en Villa Carlos Paz que difunde todas las semanas la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET), luego de semanas de publicación en la que se excluyó de los listados a los espectáculos del productor teatral Miguel Pardo .

Este jueves, a través de un comunicado firmado por Pardo Producciones y Asociados, el suegro de Nicolás Cabré cuestionó duramente a AADET asegurando que la omisión “arbitraria” distorsionaba la medición real de la actividad teatral y perjudicaba no solo a sus producciones —que, según afirmó, convocan a más de 12 mil espectadores semanales— sino también al posicionamiento cultural, artístico y turístico de Villa Carlos Paz.

“El teatro no solo llena salas, llena la ciudad”, sostuvo Miguel Pardo , al remarcar que las estadísticas inciden directamente en decisiones de inversión, planificación comercial y visibilidad mediática.

El productor también advirtió que los rankings parciales construyen “un relato incompleto y falaz” que impacta negativamente en toda la economía regional, desde el sector gastronómico hasta el comercio y el turismo.

En ese marco, denunció una supuesta discriminación hacia la plaza cordobesa y señaló que quedan fuera del relevamiento obras y espectáculos de gran convocatoria, entre ellos la comedia Ni media palabra, Épico Legendario, La Konga y los shows de Camilo Nicolás, entre otros.

La respuesta de AADET a Pardo

Horas después, AADET salió al cruce de esas declaraciones con un duro comunicado institucional, en el que defendió su accionar y explicó los motivos por los cuales las producciones de Miguel Pardo no figuran en sus informes oficiales.

La entidad recordó que cuenta con más de 100 años de trayectoria y que su funcionamiento se rige por "principios de ética profesional, transparencia y reglas claras". En ese sentido, precisó que para ser socio activo es obligatorio cumplir con compromisos contractuales, estatutarios y previsionales, tanto con los colegas como con los sindicatos del sector.

AADET afirmó que la productora Giopar SRL, representada por Pardo, acumuló “reiterados incumplimientos” durante varios años y que esas irregularidades fueron advertidas en múltiples oportunidades. Finalmente, y ante nuevos incumplimientos detectados a fines del año pasado —incluidos pagos fuera de término a actores y actrices y obligaciones de seguridad social—, la Comisión Directiva resolvió por unanimidad su desvinculación como socio, de acuerdo a lo establecido por el Estatuto.

Respecto a los rankings, la asociación fue categórica: los informes de público se elaboran únicamente con datos aportados y certificados por sus socios, por lo que las producciones de Miguel Pardo no pueden ser incluidas mientras él no tenga esa condición. Aclararon, además, que sus espectáculos sí figuran en los reportes de otras plazas cuando se presentan en salas asociadas, como ocurre en Mar del Plata.

Finalmente, AADET rechazó de plano las acusaciones de una supuesta intención de perjudicar a Villa Carlos Paz y calificó esas interpretaciones como erróneas y de mala fe.

El comunicado concluye señalando que esta será la única aclaración sobre el tema y que la institución no participará en controversias mediáticas que, según expresaron, no contribuyen al desarrollo del sector teatral y musical argentino.