Mario Pergolini rompió el silencio sobre el casamiento de Lali Espósito y reveló una lista: "Peronistas"

El conductor enumeró una serie de regalos "grasa" para la pareja. En un video que pone en evidencia las palabras de la artista, el ex CQC decidió hablar.

El anuncio del casamiento entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat no sólo paralizó las redes sociales con un tierno "Nos casamos" desde las playas de Brasil, sino que también despertó el espíritu crítico y humorístico de Mario Pergolini. Desde su descanso veraniego, el empresario no pudo contenerse y grabó un descargo imperdible donde analizó esta unión.

El archivo que condena a Lali Lali Espósito Lali con Pedro. Foto: Instagram / @lali Con el humor ácido que lo caracteriza, Mario comenzó cuestionando la coherencia de la artista. “¿No es que la gente ya no se casaba?”, se preguntó antes de mandar al frente a la cantante con un archivo retro: “Lali había dicho: ‘No me veo casada ni en pedo, guarden este tape’. Te juro por Dios que no me veo para nada en ese lugar”, recordó Pergolini entre risas.

Para el creador de Vorterix, la propuesta de Rosemblat pudo haber sido una jugada arriesgada que salió "mal": “Me imagino que Pedro, envalentonado, le habrá ofrecido matrimonio sabiendo que no iba a agarrar... Y va que la agarra: ¡se querrá matar!”, disparó con ironía.

Una lista de regalos Embed - El particular análisis de Mario Pergolini sobre el casamiento de Lali Espósito y una lista que sorprendió Mario también se tomó el tiempo de imaginar la lista de casamiento, la cual definió como un mix entre "bailarines y peronistas". Ante la duda de qué obsequiarle a una pareja que, según él, son "casi ricos", descartó opciones y se burló de otras:

Lámpara personalizada: "Una grasada".

Cafetera: "Él sí toma, ella no por los dientes, se le ponen negros".

La rosa de la Bella y la Bestia: "¡Esto me encantó! Ella es bella y él es bestia".

La opción ganadora: "¿Una picada? Claro, una picada no estaría nada mal". Un cierre a lo Pergolini Mario Pergolini Mario y un análisis "grasa". Créditos: Foto: Instagram / @otrodiaperdido No faltó el toque político. Pergolini lanzó una pregunta al aire que ya es tendencia: “¿Saldrán peronistas los hijos? Habrá que ver qué pasa con eso dentro de un tiempo”.