Se supo el polémico gesto de Mauricio Macri con una mujer cuando aún estaba con Juliana Awada: "Le metió la..."
En boca de Nancy Pazos, se dio a conocer una situación en el cumpleaños de un reconocido empresario argentino. El accionar generó gran incomodidad: los detalles.
En una reciente declaración que ha generado repercusión, la periodista Nancy Pazos relató un accionar ocurrido durante un evento privado que involucra al expresidente Mauricio Macri. El hecho tuvo lugar en el cumpleaños de Osvaldo Brucco, dueño del emblemático restaurante Happening, en un contexto donde el hombre se encontraba en pareja con Juliana Awada.
El relato de los hechos
La situación se desencadenó cuando los invitados se disponían a ocupar sus lugares en la cena. Pazos describe una acción inapropiada por parte del exmandatario hacia una de las asistentes:
"Macri obviamente se hace el caballero, deja pasar a las damas adelante y le metió la mano en el cul* a la mina. No te estoy jodiendo", afirmó la periodista, subrayando la gravedad del contacto físico no consentido.
El relato detalla la incomodidad de la mujer afectada, quien en ese momento se encontraba acompañada por su esposo. Según Pazos, la víctima optó por la cautela inicial para evitar un escándalo público: "Llegan a la mesa, imagínate qué haces, te pones a los gritos, es una situación muy compleja. La esposa adelante, Juliana adelante, esta chica atrás".
La reacción del entorno
Ante lo ocurrido, el esposo de la afectada decidió actuar: "Se encuentra ante la situación de hacer un escándalo en el medio del cumpleaños de un amigo. Entonces sacado, agarra a uno de los amigos de Mauricio, lo lleva al baño y le dice: 'Loco, ¿qué hago? Lo quiero matar'".
La respuesta que habría recibido el esposo, según Pazos, sugiere un comportamiento errático por parte de Macri en aquel momento: "El amigo de Mauricio... le dice: 'Está sacado. No lo podemos contener, está sacado'".
Nancy enfatizó la veracidad de su fuente, asegurando que la información proviene de personas que estuvieron presentes en el lugar y que el relato es una reproducción fiel de lo sucedido: "Te estoy casi reproduciendo sin ni una coma de más lo que me acaban de relatar. Es lo que aconteció en el cumpleaños de Brucco".