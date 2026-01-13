La explosiva teoría de Estelita Muñoz que dejó expuesta la relación de Mauricio Macri y Juliana Awada

En El Run Run del Espectáculo, Estelita Muñoz lanzó una teoría filosa sobre la separación del expresidente y la empresaria.

La separación de Mauricio Macri y Juliana Awada se convirtió en una de las noticias más comentadas del momento. Tras 15 años de relación, la ruptura impactó de lleno tanto en el mundo político como en el del espectáculo y volvió a poner bajo la lupa un vínculo que, según distintas versiones, ya estaba desgastado desde hacía tiempo.

Quien aportó una mirada filosa fue Estelita Muñoz. La panelista analizó el vínculo desde su experiencia y lanzó una fuerte hipótesis en El Run Run del Espectáculo: detrás de la imagen pública, el matrimonio habría funcionado más como una puesta en escena que como una relación consolidada. Según su visión, el engranaje de la pareja solo se activaba en momentos clave, cuando el contexto social o institucional lo requería.

mauricio macri y juliana awada La empresaria y el expresidente de la Nación Argentina llevaban 15 años juntos. Archivo MDZ "Para mí, ellos se separaron hace mucho tiempo, pero las revistas seguían manteniendo la supuesta unión de esta pareja, que no era tal", comenzó diciendo la exesposa de Luis Ventura.

"Y esto lo digo porque no estaban nunca juntos como matrimonio. Siempre era para la tapa o la nota de una revista que se encontraban en distintas partes del mundo, pero no se veía una pareja donde hubiera amor o un vínculo cercano", señaló Muñoz.

Juliana Awada y Mauricio Macri En El Run Run del Espectáculo, Estelita Muñoz lanzó una teoría sobre la relación entre Awada y Macri. En esa misma línea, la panelista de Crónica remarcó que Awada fue la relación más extensa de Macri, aunque con prolongados períodos de distancia. "Igual se veía que estaban mucho tiempo separados, él con sus viajes y ella también con amigas", comentó Estelita.