María Eugenia Vidal vinculó el surgimiento de Javier Milei con el gobierno de Mauricio Macri

María Eugenia Vidal analizó el tablero político actual y fue tajante sobre la genealogía del poder en Argentina . La exgobernadora no dudó en otorgarle a Mauricio Macri un rol fundacional en el escenario político que permitió la victoria de Javier Milei . "No tengo dudas de que sin Macri no había Milei ", sentenció.

La diputada argumentó que la estabilidad institucional lograda entre 2015 y 2019 fue la llave que abrió la puerta a nuevas alternativas: "Sin Macri no había Milei porque si un gobierno no peronista no terminaba su mandato nuevamente en la Argentina, ningún otro presidente no peronista hubiera podido ganar una elección".

En esa misma línea, en entrevista con Infobae, cruzó las recientes interpretaciones del libertario sobre el final del mandato de Macri, calificándolas como "información errónea" y subrayando que " el camino de Milei se construyó sobre las huellas del camino de Mauricio ".

Al ser consultada sobre la tensa relación entre ambos espacios, Vidal aclaró que el acompañamiento del PRO no es un cheque en blanco, sino una decisión estratégica por el bienestar del país.

"El PRO decidió hacer lo mejor para la Argentina, aunque a veces tengamos que marcar lo que el gobierno hace mal y se enojen". Por otro lado, aseguró que apoyan medidas correctas incluso si eso les resta votos, porque "no están en una posición de especulación".

Críticas a la "intolerancia" y el rumbo económico

A pesar de ponderar la estabilización económica lograda por el Ejecutivo, la referente de Juntos por el Cambio marcó distancias en términos de formas y libertades individuales.

Vidal expresó su rechazo a la "intolerancia" oficialista y fue especialmente crítica con las herramientas de control discursivo: "No creo en la oficina de combate a la desinformación. Lo critiqué con el kirchnerismo, no me voy a quedar callada ahora".

Finalmente, advirtió que para que la economía despegue se requiere un "horizonte previsible" que trascienda las elecciones de 2027, garantizando que el sector privado se anime a invertir sin el temor de un regreso a políticas del pasado.