Cambios de gabinete: reemplazaron dos importantes cargos en Educación y DGE

El Gobierno de Mendoza oficializó dos nuevas designaciones tras la renuncia de funcionarios. Las dos áreas clave que cambian de manos.

Los cambios se produjeron en el ministerio que conduce Tadeo García Zalazar. Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ

El Gobierno de Mendoza oficializó la designación de dos nuevos funcionarios en el ámbito del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas (DGE). Se trata de dos áreas claves en las que renunciaron los funcionarios que estaban a cargo y las autoridades avanzaron con el nombramiento de sus reemplazantes.

Mediante el decreto Nº 404, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el gobernador aceptó la renuncia de Bernardino Rodríguez como Director de Conservación, Remodelación y Ampliación Edilicia y designó como reemplazante a Gustavo Ariel Bonanno.

Esta dirección funciona bajo la órbita de la Subsecretaría de Infraestructura Escolar, Cultural y de Infancias, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, que conduce Tadeo García Zalazar.

infraestructura escolar bernardino rodriguez (6).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ Se trata de un área clave ya que se encarga de la construcción, refacción y mantenimiento de las escuelas de la provincia a cargo del Estado.

La renuncia de Rodríguez se produjo a partir del 20 de febrero, mientras que la designación de su reemplazante fue firmada el pasado 3 de marzo.