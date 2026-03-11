Cambios de gabinete: reemplazaron dos importantes cargos en Educación y DGE
El Gobierno de Mendoza oficializó dos nuevas designaciones tras la renuncia de funcionarios. Las dos áreas clave que cambian de manos.
El Gobierno de Mendoza oficializó la designación de dos nuevos funcionarios en el ámbito del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas (DGE). Se trata de dos áreas claves en las que renunciaron los funcionarios que estaban a cargo y las autoridades avanzaron con el nombramiento de sus reemplazantes.
Mediante el decreto Nº 404, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el gobernador aceptó la renuncia de Bernardino Rodríguez como Director de Conservación, Remodelación y Ampliación Edilicia y designó como reemplazante a Gustavo Ariel Bonanno.
Esta dirección funciona bajo la órbita de la Subsecretaría de Infraestructura Escolar, Cultural y de Infancias, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, que conduce Tadeo García Zalazar.
Se trata de un área clave ya que se encarga de la construcción, refacción y mantenimiento de las escuelas de la provincia a cargo del Estado.
La renuncia de Rodríguez se produjo a partir del 20 de febrero, mientras que la designación de su reemplazante fue firmada el pasado 3 de marzo.
Por otra parte, a través de la Resolución Nº 59, se designó interinamente a Raquel Lourdes Ghilardi como directora de Educación Primaria en el ámbito de la DGE.
La designación se firmó el pasado 11 de febrero, a partir de la renuncia de la ex titular de la Dirección de Educación Primaria, Laura Patricia Tello, quien se alejó del Gobierno provincial para jubilarse.