Una secretaria comprometió al juez Maraniello ante el Consejo de la Magistratura

El juez Civil y Comercial Federal Patricio Maraniello , investigado por maltrato laboral y abuso sexual , se presentó este martes ante la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura para escuchar a los testigos convocados en su contra.

María Francos, secretaria privada y jefa de despacho del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N.° 6, acusó al magistrado de desviar fondos públicos hacia su asociación de derecho y de ejercer violencia sistemática sobre el personal. "Es un violento, un maltratador", afirmó. "No volvería a trabajar con Maraniello, no resignaría mi paz espiritual por nada".

El testimonio de Francos fue propuesto por los denunciantes y describió un esquema en el que el juez "usaba plata del Estado para solventar los gastos de la Asociación", una entidad que tenía entre sus auspiciantes al intendente de José C. Paz, Mario Ishi. Según la testigo, Maraniello llegó a contratar a una ordenanza, a la que el entorno del juzgado apodaba "Maraniella", en alusión al perfil físico que los denunciantes dicen que el juez exigía a sus empleadas, con minifaldas y maquillaje, que en la práctica trabajaba para la asociación privada usando recursos del juzgado.

Según el testimonio, lo anterior generaba un clima laboral deteriorado: quienes no colaboraban con la entidad cargaban con el trabajo que los otros dejaban sin hacer. Sobre el carácter del magistrado, Francos trazó una distinción que resultó especialmente ilustrativa: "Maraniello respetaba las formas por WhatsApp, pero cambiaba radicalmente su actitud de manera presencial. Se iba de eje, perdía el equilibrio y te maltrataba. Se sacaba y no tenía límites."

Las primeras denuncias fueron presentadas en 2024 por empleados judiciales a través del sindicato Asociación de Judiciales y ante la oficina de Bienestar Laboral de la Cámara Civil y Comercial Federal, e incluían acusaciones de abuso sexual y maltrato laboral . Los expedientes se unificaron y, a fines del año pasado, el Consejo votó elevar el caso de la comisión de Disciplina a la de Acusación, que habilita sanciones más graves y abre la puerta a una eventual destitución.

El excamarista Guillermo Antelo relató que escuchó directamente a una de las víctimas, quien le contó que Maraniello le exigía "usar pollera y tacos" y que "todos los días entraba a su despacho, la agarraba de la cintura y la besaba". La camarista Florencia Nallar, por su parte, declaró que la misma víctima le confió que el juez la convocó a su domicilio con excusas laborales, habría sido obligada a tener relaciones sexuales y que la encontró en un "estado deplorable", con miedo de hacer la denuncia.

Este martes, ya en la nueva comisión presidida por el abogado Alberto Maques e instruida por el senador Luis Juez, con presencia del diputado de La Libertad Avanza Gonzalo Roca, también declararon otros testigos. María Fernanda Goudea, que se desempeñó como prosecretaria administrativa en el juzgado 6 durante la subrogancia de Maraniello, describió un "manejo discrecional" del personal: ascendían quienes integraban la Asociación, y el juez no se excusó en un expediente cuyo abogado era miembro de esa entidad y amigo personal suyo. Ese letrado, además, la llamaba para que despachara el expediente por fuera del trámite habitual.

La defensa de Maraniello, ejercida por el abogado Mario Laporta, presentó su propia testigo: la abogada Graciela Fayt, hija del histórico ministro de la Corte Suprema Carlos Fayt e integrante del Instituto de Derecho Animal de la asociación que fundó el juez. La letrada sostuvo que su padre le tenía estima a Maraniello, que nunca lo vio maltratar a mujeres y que era "increíble la cantidad de denuncias falsas" que existían. "El doctor Maraniello es una víctima más de esto que está pasando", opinó. La comisión continuará tomando testimonios la semana próxima.