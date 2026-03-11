Nuevamente, Karina Milei destrató a un aliado estratégico y se abren dudas sobre Patricia Bullrich

¿Será Patricia Bullrich la próxima víctima de Karina Milei ? "Ni en pedo. No pasa nada ahí", le dijo a MDZ un importantísimo referente de la única arista que sobrevivió al “triángulo de hierro” que rodeaba a Javier Milei .

La pregunta tiene que ver conque uno de sus aliados estratégicos, Diego Valenzuela , único intendente libertario del conurbano desde enero de 2025, quedó fuera del Gobierno nacional y asumió como senador provincial, cargo para el cual había sido electo en septiembre y de donde había pedido licencia en el mismo momento que iba a jurar.

En aquel instante del 8 de diciembre, supuestamente luego de una charla personal que había tenido con “El Jefe”, el también intendente de Tres de Febrero, en uso de licencia, firmó un papel A4 en la que puso su asunción en ”stand by” porque iba a ser funcionario nacional.

Valenzuela se suma a la larga lista de “desterrados” mileístas como Victoria Villarruel, Ramiro Marra y Diana Mondino, Carlos Kikcuchi y Guillermo Francos, entre otros, aunque en el caso del ahora senador su llegada fue mucho más reciente. A diferencia de los anteriores, que mantuvieron un entredicho directo con la hermana presidencial, en este caso nunca hubo un roce.

Tal cual había adelantado MDZ , la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, nunca quiso crear la Agencia Federal de Migraciones, como tampoco hizo nada para movilizar a la Agencia Federal de Investigaciones impulsada por su antecesora, Bullrich, con quien ahora mantiene una más que gélida relación.

El exintendente de Tres de Febrero, creador de un lema que el Gobierno hizo propio como “Menos impuestos más laburo”, fue también el artífice indirecto de una movida implementada por Sebastián Pareja para que sus concejales bonaerenses presentaran un proyecto por el cual le pedían a todos los intendentes la rebaja de tasas.

Amigo personal de Javier Milei, además, era un hombre de consulta presidencial sobre qué hacer en la provincia de Buenos Aires. Valenzuela frecuentaba Olivos por este tema y era habitual verlo ingresar a la Residencia Presidencial con una caja de alfajores de una marca, lunfarda pero muy reconocida, fabricada en Tres de Febrero.

Sin embargo, en el mundo libertario, siempre se exige algo más para pertenecer al privilegiado club de beneficiarios. “Te podes disfrazar de violeta, ser amigo de Milei, pelearte con tus antiguos aliados, pero llega un momento en el que algo pasa. Es como si en un club siempre pagas la cuota pero nunca te dejan ser socio pleno”, recuerda un socio fundador que sobrevive, como diría Felipe Solá, “haciéndose el boludo”.

Efectivamente, de aquella foto de familia en la que se había sellado una poco creíble alianza entre libertarios y el PRO, transformando la característica camiseta de Villa Dálmine en Los Ángeles Lakers, pocos o ninguno sobrevivió. En La Matanza, cuando se presentaron todos como teletubbies violetas, ni Guillermo Montenegro ni Valenzuela tuvieron su premio mientras que Cristian Ritondo, otro enamorado del salto al oficialismo, quedó marginado.

Salvo Valenzuela, tanto Ritondo como Montenegro eran del team Santiago Caputo. Quizás por eso nunca terminaron de ser parte del proyecto diseñado por los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem. Quien sí es ministro, por obra y gracia de la suerte, que siempre necesita, tras la victoria en la Provincia de Buenos Aires, fue Diego Santilli, el más práctico e inteligente de todos para sobrevivir a la mirada – scanner de “El Jefe”. Además, “El Colorado” fue el único de los más fervientes PRO libertarios que jamás se puso la campera violeta aunque nunca dejó de creer en el cambio propuesto por el presidente de la Nación.

WhatsApp Image 2026-03-10 at 19.54.21 Una encuesta incómoda para Patricia Bullrich. Nadie puede estar por encima del presidente.

¿Qué pasó para que una persona que puso el cuerpo y su futuro político en juego en un “pleno” terminara así? ¿Cómo fue que una ministra, Monteoliva, pudo desoír un pedido de Karina Milei? ¿Habrá habido un pedido de la hermanísima o cuando se enteró de la estructura que pretendía el ex intendente de Tres de Febrero para la Agencia Federal de Migraciones terminó aceptando los reparos de su funcionaria?

Según reconocieron dos fuentes muy cercanas a la hacedora de La Libertad Avanza, Valenzuela “no está en penitencia ni mucho menos”. Sin embargo, los Milei nunca llegarán a calibrar el ruido y el destrato que provocó esta decisión.

Casualidad o no, el no ingreso del ahora senador bonaerense a la estructura nacional se da en las semanas en la que trascendieron algunas diferencias entre la mayoría de los senadores libertarios con Patricia Bullrich y, fundamentalmente, su aparición en las encuestas por encima del presidente Milei. El recuerdo más nítido es el de Victoria Villarruel, quien cuando “se la creyó un poco la aplastaron”.