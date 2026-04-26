Javier Milei expone límites mientras la oposición sigue vacía: ¿que pasará con Adorni?

La decisión de Javier Milei de asistir personalmente al Congreso para respaldar a Manuel Adorni como Jefe de Gabinete no es un gesto menor. Es un movimiento que rompe una lógica básica del poder.

En cualquier esquema institucional, el presidente es defendido por sus ministros. Aquí ocurre lo contrario. El presidente baja al terreno para sostener a uno de los suyos. Ese dato ordena el resto de la escena.

La presencia de Milei, acompañado por Karina Milei y parte del gabinete, convierte la presentación de Adorni en algo más que un trámite parlamentario. La transforma en un test político. La expectativa de una confrontación abierta con el peronismo no es una derivación. Es el núcleo del episodio.

Ese marco revela una tensión central. El oficialismo decide jugar fuerte en un terreno adverso. La oposición busca forzar un desgaste. Nadie tiene control pleno del desenlace. Milei, al involucrarse de manera directa, asume el costo de esa incertidumbre.

Hay una señal implícita. El Presidente no solo defiende a Adorni. Defiende su propio modelo de conducción. La exposición no es delegada, es personal. En ese gesto aparece una lógica de poder concentrado que reduce márgenes intermedios.

La simultaneidad como problema

La escena del Congreso no ocurre en el vacío. Coincide con otro frente abierto dentro del gobierno. La denuncia contra Carlos Frugoni introduce un elemento que complica el discurso oficial.

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El funcionario reconoció la existencia de bienes no declarados en el exterior. No hay disputa sobre el hecho. La discusión pasa a ser institucional y judicial. Dos juzgados federales intervienen y no hay claridad sobre el desenlace. Pero sí hay un dato firme: el gobierno enfrenta una situación que replica, en escala distinta, los problemas que cuestiona.

Esa simultaneidad es el punto crítico. Mientras el oficialismo se prepara para una defensa política en el Congreso, enfrenta una debilidad interna que erosiona su posición argumental. No es un problema aislado. Es una interferencia directa en la estrategia.

La necesidad de sostener iniciativa

En paralelo, Milei introduce otro elemento en el tablero: el anuncio de su intención de buscar la reelección. Lo hace en un momento donde no enfrenta un adversario consolidado. Esa decisión tiene una lectura política clara. Intenta fijar horizonte.

El anuncio no queda aislado. Coincide con un movimiento de Mauricio Macri. El expresidente deja trascender una eventual disponibilidad electoral. No hay expectativa real sobre su candidatura, pero el gesto tiene otro objetivo: busca reconstruir su espacio y establecer condiciones.

Javier Milei y Mauricio Macri, una relación con constantes altibajos. Javier Milei y Mauricio Macri, una relación con constantes altibajos.

Ese cruce define un espacio de disputa dentro del mismo universo político. Milei consolida liderazgo. Macri intenta recuperar capacidad de negociación. No hay ruptura, hay tensión. Y esa tensión introduce un factor de regulación sobre el oficialismo.

El alivio económico que no alcanza

En el plano económico aparece una señal positiva. La inversión de Pluspetrol en Vaca Muerta. El monto, el plazo y la proyección de producción indican una apuesta de largo plazo pocas veces vista.

Pluspetrol anunció que quiere adherir al RIGI con una inversión de US$ 12.000 y un proyecto a 25 años que plantea una producción de 100.000 barriles diarios de petróleo.

Ese movimiento importa por lo que representa. Señala confianza en el esquema que impulsa el gobierno e Introduce calma con vista al ingreso de dólares y el equilibrio del balance energético del país.

Pero ese dato convive con los costos de la guerra que no se frenan. Donald Trump, que anoche sufrió lo que parece un intento de magnicidio cuando un hombre disparó en la entrada de la tradicional cena de Corresponsales de la Casa Blanca, no encuentra aún una salida para la negociación que pretende terminar con Irán.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cdj7vz9l7keo El gobierno de Donald Trump en EE.UU. ya ha deportado a personas a otros países africanos, como Ghana, Sudán del Sur y Eswatini, en el marco de su campaña contra la inmigración. Getty Images

Curiosamente a esta altura EE,UU, y China tienen las mismas pretensiones con esta guerra aunque distinto protagonismo: ambos quieren que termine cuanto antes y la economía es la respuesta.

El precio del petróleo siguió siendo un dolor de cabeza toda la semana. Las amenazas mutuas entre el régimen iraní y Donald Trump siguen multiplicándose y las negociaciones de Islamabad se suspenden al mismo ritmo que se intentan restablecer. Ambos países juegan un minué del que aun no encuentran salida. Las supuestas treguas que se anuncian desde Washington se deshacen en pocas horas.

La semana terminó con el Barril del Brent en US$ 105 y el WTI casi US$ 95. No hay tranquilidad para nadie: ni para los estadounidenses que ven como diariamente se mueven los relojes de precio de los surtidores, ni para Trump que ya está en el medio de la campaña legislativa, ni tampoco para Javier Milei que espera que desaparezca la presión de la guerra sobre los combustibles para volver a una curva de inflación en descenso.

Las fragilidades de la economía

El comportamiento de los mercados agrega otra capa para el país. La caída de los ADRs y la suba del riesgo país a 550 puntos reflejan inquietud. No se trata solo de factores locales. Pero el impacto es concreto.

La inflación aporta otro elemento. El dato general de marzo mostró 3,4%, pero la inflación núcleo alcanza 3,2%. Esa cifra es la relevante. Indica persistencia y marca un límite en la desaceleración.

Ese punto es clave. La estrategia económica del gobierno necesita consolidar una tendencia descendente. La presión internacional y la rigidez del componente núcleo complican ese objetivo.

Una oposición sin eje

Del otro lado del sistema político aparece un cuadro fragmentado. El peronismo no logra construir una alternativa clara. La conducción de Axel Kicillof en el PJ bonaerense intenta ordenar, busca ampliar base y seguir con la diferenciación del kirchnerismo.

Ese movimiento no es nuevo, pero enfrenta límites. El kirchnerismo quiere mantener presencia, pero hoy no tiene nada que ofrecer al electorado. Su intervención en la reunión del PJ muestra esa agenda acotada: la única propuesta que consiguieron aprobar en la reunión del viernes del PJ fue un pedido por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner.

_AR13344 Kicillof presidió su primer reunión del PJ. Solo estuvieron los afines, que son mayoría.

Esa declaración, además, es algo imposible gracias a que en Argentina rige el estado de derecho y por lo tanto un condenado con sentencia firme de la Corte Suprema no tiene otra alternativa mas que cumplir su pena. Esa es la vida hoy de la expresidente.

Un frente judicial que se complica

La situación de Cristina introduce otro eje. La ejecución patrimonial sobre sus bienes marca un punto de inflexión. No es solo un tema judicial, tiene impacto político.

El decomiso de bienes que confirmó la Cámara de Casación y la posible ampliación de esa medida refuerzan la idea de cierre de ciclo. La fundamentación judicial apunta a evitar que el delito tenga efectos económicos. Ese criterio ordena la intervención del Estado.

El proceso expone el patrimonio. Lo hace en un contexto donde la dirigente intenta sostener influencia interna. Esa tensión entre poder político y situación judicial limita su capacidad de acción.

La tesis: exposición como estrategia y como riesgo

El cuadro general muestra una lógica clara. Milei elige exponerse y lo hará en el Congreso. Lo hace al anunciar reelección. Lo hace al sostener a sus funcionarios.

Esa estrategia busca consolidar liderazgo. Intenta ocupar todo el espacio disponible ante una oposición débil. Pero al mismo tiempo reduce márgenes de contención. Cada conflicto impacta de manera directa en la figura presidencial. Si esta acertado o no en su decisión es otro tema.

La economía no ofrece un respiro pleno. La inversión energética es una señal positiva. Pero el contexto internacional y la dinámica inflacionaria imponen límites.

La oposición no logra capitalizar errores. Pero tampoco desaparece. Reorganiza posiciones. Introduce condicionamientos. Especialmente desde sectores que buscan recuperar influencia.

El gobierno queda entonces en una posición particular. Sin un rival que lo desplace, pero con múltiples focos de tensión que pueden acumularse.

La semana que comienza expone ese equilibrio. El Congreso será una prueba. No por el resultado formal. Sino por lo que deje en términos de desgaste o consolidación.