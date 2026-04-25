Javier Milei y Mauricio Macri se volverán a ver este lunes, tras casi 6 meses de desencuentros

Luego de aquella caótica reunión en la Quinta de Olivos, Javier Milei y Mauricio Macri podrán reencontrarse este lunes, en el marco de la cena anual que organiza la Fundación Libertad.

La organización reunirá a referentes de la política, empresarios y otros referentes internacionales. El encuentro se realizará en un centro de convenciones de la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires y contará con más de mil asistentes. Desde la organización dijeron que el discurso presidencial está previsto para las 19.

La disertación del jefe de Estado se enmarca en un contexto difícil para el presente económico de su gestión, tras conocerse que la inflación de marzo fue del 3,4% y una caída en la actividad económica, según datos oficiales. Ante ese contexto, Milei le reclamó apoyo a los empresarios en su último cónclave donde expuso.

La convocatoria incluirá a dirigentes del oficialismo, entre ellos el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem , junto a integrantes del gabinete como Federico Sturzenegger, Diego Santilli, Alejandra Monteoliva y Mario Lugones.

En esta edición también habrá participación de figuras del ámbito intelectual y político como el ensayista Álvaro Vargas Llosa y la dirigente venezolana María Corina Machado , quien intervendrá de manera remota.

La última vez que se vieron en persona Milei y Macri fue el 31 de octubre, noche que el exmandatario se retiró por la noche sin hacer declaraciones tras mantener una dura conversación con el líder libertario, que le había adelantado el desplazamiento de Guillermo Francos como jefe de gabinete y que su sucesor sería Manuel Adorni.

Javier Milei en su última exposición en la Fundación Libertad Javier Milei en su última exposición en la Fundación Libertad

“La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y prepararse para esta segunda etapa, pero no logramos ponernos de acuerdo. La salida de un hombre con capacidad y equilibrio como Guillermo Francos, que para la ciudadanía representaba sensatez, para ser reemplazado por otro sin experiencia, no parece ser una buena noticia”, había manifestado el fundador del partido amarillo al día siguiente.

“Como le mencioné, existía la posibilidad de reemplazar a Francos por otra persona idónea de su equipo, con un perfil más técnico y mayor capacidad de conducción y coordinación de equipos, como Horacio Marín, actual presidente de YPF, que reúne todas las condiciones por su experiencia previa. A esta decisión a mi juicio desacertada, se suma la falta de resolución de las conocidas disputas internas del gobierno, claves en la hoja de ruta del futuro”, había escrito Macri, en un explosivo posteo.

Desde entonces no hubo comunicación entre ambos, más allá de mantener la alianza política en el Congreso. En paralelo, Macri reactivó su agenda política con una gira nacional en busca de que el PRO pueda ser una opción para el 2027.

Si bien manifestó que su espacio tiene que dar “el próximo paso”, con un slogan abstracto que permite pensar en que se puede separar del Gobierno si fracasa el plan económico, el propio expresidente aclaró que el PRO "jamás va a cuestionar el rumbo" del Gobierno y que no va a ser oposición.