Macri criticó la reunión con Milei, lamentó la salida de Francos y apuntó a Adorni: "No tiene experiencia"

Mediante un duro posteo en su cuenta de X, el exmandatario criticó la decisión de desplazar a Guillermo Francos y el ingreso de Manuel Adorni como jefe de Gabinete y volvió a referirse a la interna en Casa Rosada.

“Ayer fui invitado a comer por el presidente Milei en Olivos, en agradecimiento por el apoyo que le di en la semana más difícil de su gobierno antes de las elecciones. En el encuentro hablamos sobre los temas pendientes. La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y prepararse para esta segunda etapa, pero no logramos ponernos de acuerdo”, indicó.

“La salida de un hombre con capacidad y equilibrio como Guillermo Francos , que para la ciudadanía representaba sensatez, para ser reemplazado por otro sin experiencia, no parece ser una buena noticia. Como le mencioné, existía la posibilidad de reemplazar a Francos por otra persona idónea de su equipo, con un perfil más técnico y mayor capacidad de conducción y coordinación de equipos, como Horacio Marín , actual presidente de YPF, que reúne todas las condiciones por su experiencia previa”, cuestionó.

Para el fundador del partido amarillo, “el jefe de Gabinete de Ministros es una figura esencial: coordina los equipos políticos y de gestión en torno a una agenda y una estrategia”.

“A esta decisión a mi juicio desacertada, se suma la falta de resolución de las conocidas disputas internas del gobierno, claves en la hoja de ruta del futuro. Lamento esta situación porque, tras el esfuerzo realizado, la revalidación de la gente en las urnas y el apoyo inédito de Estados Unidos, el país se encuentra frente a una oportunidad histórica que no puede desaprovechar”, señaló.

“Como el presidente ha dicho públicamente, yo no he pedido ni pediré nada a título personal, pero me veo obligado a hacer mi aporte y a expresar mis preocupaciones porque nos une el futuro del país”, finalizó su publicación.

La cena entre Milei y Macri quedó en un segundo plano ya que, en simultaneo, Francos comunicaba su renuncia en redes sociales. A los pocos minutos, el exjefe de Estado se retiró de la residencia sin hacer declaraciones, aunque visiblemente molesto.

En la previa del encuentro, Patricia Bullrich le quitó siete diputados al PRO que se pasaron a La Libertad Avanza. Ocurrió en días en los cuales se especulaba sobre un interbloque entre el espacio violeta y el amarillo. Sin embargo, recrudeció la tensión y pierde fuerza esa posibilidad. También se barajó la posibilidad de incluir a algún exfuncionario macrista en el Gobierno, pero tampoco hay novedades.

A su vez, el propio Macri sorprendió al asegurar que tendrá candidato propio en 2027. "El PRO está más vivo que nunca y tiene cuatrocientos dirigentes que nadie tiene. Lo que no tiene todavía es un candidato conocido para disputar, que lo obtendrá en el 27, pero hoy la prioridad es apoyar ideas y las ideas que impulsa el señor Milei, que son las correctas", expresó durante un seminario en Chile.

Además, hizo un llamado de atención y sostuvo que Milei "tiene que agregarle esos cambios que irritaron a mucha gente" que decidió apoyarlo de todas formas por "priorizar las ideas". "Que no grite más, que dialogue más, que incluya más gente. Ese mensaje está, él lo escuchó, yo creo que lo escuchó", remarcó el líder del PRO.