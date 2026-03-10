El irónico mensaje de Mauricio Macri sobre Axel Kicillof después de la cena que compartieron en Expoagro

Mauricio Macri habló después del encuentro con Axel Kicillof y dejó un mensaje sobre el encuentro que tuvieron en Expoagro.

Luego de la foto entre Mauricio Macri y Axel Kicillof, el expresidente habló sobre el encuentro en la cena de Expoagro que mantuvo con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y dejó entrever una mejor relación de la que tuvieron años atrás: "Lo quiero mucho".

El lunes por la noche, en la cena inaugural de Expoagro en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, una imagen irrumpió en la política argentina. El gobernador Kicillof se reunió con el expresidente Macri en una misma mesa y se dieron un amistoso saludo de mano. Una escena que años atrás parecía imposible.

Después del encuentro, Macri habló con los móviles de televisión que se acercaron a saludarlo y dijo que no tuvo la oportunidad de hablar demasiado con Kicillof y reconoció que "hubo cierta distancia" entre ambos dirigentes. "Fue un saludo formal", comentó.

Sin embargo, la imagen de dos adversarios políticos sentados juntos en la misma mesa da cuenta de que algo cambió en la política argentina. Kicillof viene trabajando en su proyección política nacional de cara a la elección presidencial 2027. En ese contexto, busca sentarse y conversar con nuevos actores a los que el kirchnerismo no llega, uno de ellos es Mauricio Macri.