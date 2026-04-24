El Gobierno reafirmó sus derechos sobre las Islas Malvinas y su disposición para negociar con Reino Unido tras los dichos de Donald Trump

El canciller Pablo Quirno, en representación del Gobierno, emitió un extenso comunicado luego de las amenazas de Donald Trump al Reino Unido por las Islas Malvinas. Javier Milei también publicó un contundente mensaje.

Luego de que se filtrara un correo interno del Pentágono que exponía la reconsideración del apoyo de Estados Unidos al Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas, se reavivó el debate. Ante esta crisis diplomática, desde Cancillería salieron a hablar. Mientras tanto, Javier Milei publicó un contundente mensaje en redes.

En principio, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto compartió en su cuenta de X un comunicado en el que indicó que "Argentina reafirma sus derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes" ante las recientes declaraciones.

Al respecto, Pablo Quirno recordó que "la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció mediante la Resolución 2065 (XX) la existencia de una disputa de soberanía e instó a la Argentina y al Reino Unido a resolverla por la vía de las negociaciones bilaterales". "Este llamado ha sido reiterado por numerosos pronunciamientos bilaterales y multilaterales, entre los que se destacan el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas (C24), la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y sus Estados Asociados, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), los países miembros del Consenso de Brasilia y del Grupo de los 77 y China", precisó.

image Tras esto, el titular de Cancillería sentenció: "Rechazamos la invocación británica del principio de libre determinación de los pueblos. Los actuales habitantes de las Islas Malvinas no han sido nunca reconocidos como un 'pueblo' por las Naciones Unidas. No resulta aceptable que los habitantes de las islas se conviertan en árbitros de una disputa territorial en la que su propio país, como población implantada, es parte. Por ello tampoco tiene validez el pretendido 'referéndum' de 2013".

Por otro lado, en representación del Gobierno, denunció además "las actividades ilegales de exploración y explotación de recursos naturales -tanto renovables como no renovables-, en particular la pretendida “Decisión Final de Inversión” anunciada por las ilegítimas licenciatarias Rockhopper Exploration Plc y Navitas Petroleum Lp, para el desarrollo del yacimiento “Sea Lion”, que buscan desconocer los derechos soberanos argentinos y violan resoluciones de las Naciones Unidas".