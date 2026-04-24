Qué dice la prensa británica sobre la postura de Donald Trump sobre las Islas Malvinas

Este viernes, el Pentágono sufrió la filtración de varios documentos. Estos revelan un paquete de medidas que Estados Unidos evalúa aplicar luego de la falta de apoyo por parte de los países europeos en la guerra contra Irán . Dentro de dichas acciones, se encuentra la eventual revisión del histórico apoyo diplomático estadounidense a la s oberanía británica sobre las Islas Malvinas.

La reacción británica no tardó en llegar y, en las últimas horas, distintos reconocidos medios de comunicación, como The Sun y The Guardian publicaron la noticia.

El diario The Sun informó que Donald Trump evalúa examinar la postura estadounidense respecto a las islas, denominadas “Falkland Islands” en el Reino Unido. La publicación señaló que la medida surge como respuesta a la negativa británica de permitir el uso de bases militares en el contexto del operativo en Oriente Medio. El medio indicó que la información proviene de comunicaciones internas en las que se detallan posibles represalias. Asimismo, citó al almirante Lord West, excomandante de la fragata HMS Ardent durante la guerra de 1982, quien afirmó que Donald Trump “no comprende la OTAN ni el liderazgo de alianzas”.

Por su parte, The Telegraph sostuvo que la filtración expone la intención de Washington de “penalizar” a miembros de la OTAN que no acompañaron la ofensiva. Entre las alternativas se menciona la revisión del respaldo a la reclamación británica sobre el archipiélago. El informe destaca que esta posibilidad implica un cambio en la relación tradicional entre ambos países.

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Daily Mail amplió que el Pentágono considera distintas opciones para sancionar a aliados. El medio incluyó la posible suspensión de España de la OTAN y la revisión del apoyo diplomático a territorios bajo administración europea. El reporte menciona que en los mensajes filtrados se expresa malestar por la falta de cooperación en cuestiones logísticas, como permisos de sobrevuelo.

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The Independent analizó el impacto político de la situación y señaló la tensión entre Trump y el primer ministro británico Keir Starmer. Según el periódico, la propuesta de revisar la postura sobre las islas aparece como una respuesta a la decisión del gobierno británico de no intervenir en el conflicto con Irán.

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En tanto, The Guardian contextualizó la información dentro del escenario internacional y destacó que el correo interno del Pentágono plantea un conjunto de medidas de presión. El diario recordó la disputa entre el Reino Unido y Argentina por la soberanía del archipiélago, así como el antecedente del conflicto armado de 1982, que dejó 650 soldados argentinos y 255 británicos muertos.