Donald Trump evalúa represalias a Europa y pone en juego su postura sobre Malvinas

Una filtración proveniente del Pentágono encendió alarmas en el plano internacional al revelar posibles medidas que evalúa Estados Unidos frente a la falta de respaldo de varios países europeos en el conflicto con Irán . El documento interno, difundido en las últimas horas, deja entrever un endurecimiento de la postura de Washington hacia sus aliados tradicionales.

Entre las alternativas analizadas aparece un punto especialmente sensible para la Argentina: la eventual revisión del histórico apoyo diplomático estadounidense a la soberanía británica sobre las Islas Malvinas . La mención forma parte de un paquete más amplio de posibles represalias vinculadas a lo que el informe denomina “posesiones imperiales” europeas.

Si bien la posición oficial del Departamento de Estado continúa reconociendo la administración británica del archipiélago, también admite el reclamo argentino. Sin embargo, cualquier cambio en ese equilibrio diplomático podría tener implicancias geopolíticas de peso. La noticia fue rápidamente amplificada por medios del Reino Unido, que reflejaron la preocupación ante este escenario.

El trasfondo de esta tensión se vincula con el malestar del presidente estadounidense, Donald Trump , hacia varios líderes europeos. En particular, ha sido crítico con el primer ministro británico, Keir Starmer, a quien cuestionó por no acompañar las acciones militares contra Irán.

En paralelo, la Casa Blanca refuerza su vínculo con la Argentina. La sintonía política entre Trump y el presidente Javier Milei se traduce en gestos concretos de cooperación en materia de seguridad. Funcionarios estadounidenses destacaron recientemente el rol argentino en la lucha contra el terrorismo y anticiparon una ampliación de la asistencia bilateral.

Ese acercamiento incluye el desarrollo de ejercicios militares conjuntos. En mayo está previsto el inicio de “Daga Atlántica”, un operativo de gran escala que se extenderá durante más de un mes e involucrará distintas bases en el país. La iniciativa contempla tanto instancias tácticas como operacionales, en un esquema inédito de colaboración.

Mientras tanto, la tensión con Europa escala en otros frentes. Washington cuestiona la negativa de varios países a participar en el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz, una zona clave para el comercio energético global. La administración estadounidense considera insuficiente el compromiso de sus socios.

En ese contexto, España se convirtió en uno de los principales focos de fricción. La decisión del gobierno de Pedro Sánchez de no habilitar el uso de bases ni de su espacio aéreo para operaciones contra Irán generó un fuerte malestar en Washington. Según la filtración, incluso se evalúan medidas drásticas dentro del marco de la OTAN.

Con bases estratégicas como Rota y Morón en juego, el escenario abre interrogantes sobre el futuro de las alianzas occidentales. La combinación de presiones militares, tensiones diplomáticas y reposicionamientos estratégicos anticipa un panorama internacional cada vez más inestable.