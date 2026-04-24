Gustavo Sáenz se reunió con Servini de Cubría para pedirle la intervención del PJ nacional

La guerra interna dentro del peronismo está lejos de terminar. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, decidió ir a fondo contra Cristina Kirchner y ahora busca la intervención del PJ nacional . Con ese objetivo se reunió con la jueza federal con competencia electoral María Romilda Servini de Cubría , en un encuentro en el que también estuvo el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil.

La información fue confirmada por tres fuentes de las distintas tribus del peronismo. El promotor de esta reunión fue otro de los viejos adversarios de la expresidenta, que pasa sus días presa en San José 1111: Luis Barrionuevo. El gastronómico quiere hacer valer una serie de favores que le debe el fiscal federal Ramiro González para que la jueza Servini de Cubría dicte la intervención del Partido Justicialista, que preside Cristina Kirchner.

Se trata de una operación similar a la de mayo de 2018, cuando la misma magistrada designó a Barrionuevo como interventor del partido. En el acercamiento entre Sáenz y Jalil con la jueza federal también trabajó Horacio Ferro, uno de los abogados que acompaña desde hace años a Barrionuevo en cada conflicto partidario y judicial.

El encuentro ocurrió hace tres semanas, antes de que Gustavo Sáenz, junto con Jalil y el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, festejara su cumpleaños en la casa del juez federal Ariel Lijo, quien tiene en su poder la causa de la corrupción en la Andis y la investigación de Adorni, y que busca revancha para llegar a la Corte Suprema.

Miguel Pichetto advirtió que esto podía pasar

Quien adelantó que algo de esto se estaba tramando fue Miguel Pichetto, que frente a los micrófonos se animó a decir: "Hay un rumor de que quieren intervenir el PJ para poner a un pastor que da vueltas por Estados Unidos". Si bien la referencia a Dante Gebel distrae un poco del eje de la cuestión, en el entorno de Cristina Kirchner fue bien recibido que el diputado advirtiera sobre una posible intervención del partido.

"No hay ningún fundamento para que el partido sea intervenido. Tiene autoridades, tiene un congreso partidario", indicó Pichetto. El principal argumento de Sáenz para que se intervenga el PJ nacional que preside Cristina Kirchner es la condena firme que tiene la expresidenta en la Causa Vialidad.

Servini de Cubría y la interna peronista

Servini de Cubría lleva un año dando guiños a favor de este sector, que está abiertamente enemistado con el kirchnerismo. La principal diferencia tiene que ver con el eje de conducción del PJ, pero también con una cuestión ideológica, ya que los sectores de estos tres gobernadores del norte votaron varias de las leyes de Javier Milei, como la reforma laboral, la Ley de Glaciares y Bases.

En mayo del año pasado, Servini de Cubría consideró inválida la intervención dispuesta por el Consejo Nacional del PJ que impulsó Cristina Kirchner. Así, los dirigentes que responden a Gustavo Sáenz volvieron por un tiempo a la conducción de la sede provincial del partido.

A principios de abril de este año también se frenó la intervención del PJ en Jujuy, aunque esta vez no fue Servini de Cubría sino el juez federal Eduardo Hansen. El que sí salió ganando fue Sáenz, que ubicó a Ricardo Villada —exfuncionario de su gobierno provincial— a cargo de la sede jujeña del PJ.

Ese día la senadora por Jujuy, Carolina Moisés, dijo: "La conducción del PJ nacional hoy debe reconsiderar sus decisiones políticas, porque con Jujuy quisieron dar un mensaje claro: si pensás distinto, te castigan. Mi mensaje también es claro: no son dueños del peronismo y mucho menos pueden pisotearnos; vamos a seguir defendiendo lo que pensamos en todos los ámbitos".

En este contexto, buscan directamente desplazar a la expresidenta de la presidencia del PJ, valiéndose de la condena firme en la Causa Vialidad. Por el momento, Servini de Cubría no tiene previsto dictar esa intervención, pero deberá lidiar con la presión de estos gobernadores, que decidieron ir a fondo contra la expresidenta.