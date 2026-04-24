Axel Kicillof asumió como líder del PJ bonaerense y aseguró que "el peronismo tiene vocación de gobernar el país"

Este viernes, Axel Kicillof juró como presidente del Partido Justicialista bonaerense en medio de una fuerte interna . Al gobernador lo acompañaron su vice Verónica Magario; los ministros Carlos Bianco, Gabriel Katopodis y Javier Alonso; e intendentes como Fernando Espinoza, Federico Otermin, Julio Alak, entre otros.

También dijeron presente varios legisladores como los de La Cámpora, Mayra Mendoza y Ariel Archanco; y del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), Lucía Iañez. Un dato llamativo de la asunción de Axel Kicillof es la baja participación de la militancia en el edificio del PJ, ubicado en la calle 54, entre la 7 y 8.

En la reunión de consejo del PJ, hubo varias exposiciones antes de que Axel Kicillof tenga la palabra. Una de ellas fue la intendenta de Quilmes, quien pidió una moción por "Cristina libre" y dijo: “No creo que todos estén de acuerdo acá”. Al terminar la alocución, recibió pocos aplausos.

Luego fue el turno de Verónica Magario, quien criticó fuertemente a Javier Milei, diciendo que es "una decisión política del Gobierno nacional abandonar a los bonaerenses".

Al salir de la reunión del consejo, al que solo pudo acceder el círculo rojo del peronismo, Kicillof dijo que "se viene una etapa de puertas abiertas en el PJ bonaerense", que van a lanzar una campaña de afiliación, y que los congresales hablaron de la situación de cada una de las ocho secciones electorales. Al respecto de esto último, fue que criticó el presente de la Argentina de Javier Milei.

Por otro lado, el flamante líder del PJ bonaerense dijo que se habló de Cristina y que "está mal detenida". De cara a las elecciones presidenciales 2027, Axel aseguró que "el peronismo tiene vocación de gobernar el país y lo va a hacer el próximo año solo o en conjunto con otros sectores".

Axel Kicillof MDZ | José Luis Carut

Cabe destacar que, antes de la asunción, Kicillof habló con este medio pero, al ser consultado sobre la ausencia de Máximo Kirchner, se fue.

Axel Kicillof En La Previa De Su Asunción MDZ | José Luis Carut

Mayra Mendoza se fue cuando Axel Kicillof comenzó a hablar

La intendenta de Quilmes tuvo un fuerte gesto en medio de la interna peronista. En ese sentido, Mayra Mendoza abandonó el lugar cuando era el momento de que Axel Kicillof hable.

Sin embargo, la dirigente dio algunas declaraciones a la prensa que esperaba afuera de la sede del PJ. Allí reiteró lo que dijo adentro: “Hubo un contundente pedido por la libertad de Cristina Kirchner, injustamente detenida, es un nuevo capitulo de proscripción al peronismo. Se ha comprometido este Consejo, sus consejos distritales y cada una de las ramas a trabajar por 'Cristina Libre'".

Carlos Bianco opinó sobre la ausencia de Máximo Kirchner

Carlos Bianco Sobre La Ausencia De Máximo Kirchner MDZ | José Luis Carut

En diálogo con MDZ, Carlos Bianco analizó la situación del PJ, y señaló que "el peronismo llega como llega luego de haber sufrido dos derrotas nacionales (la deol 2023 y 2025), cosa que para una fuerza política no es gratuita".

Mientras tanto, opinó sobre la ausencia de Máximo Kirchner, y dijo: "No lo discutimos pero creo que tampoco estaba formalmente invitado porque hoy es una reunión de consejo. De hecho yo no soy consejero; estoy acá porque vivo en frente, entre otras cosas, pero porque quiero darle el apoyo al gobernador".

Sin embargo, señaló que el hijo de CFK "no viene porque es una decisión política": "No le veo gravedad".

Cómo queda conformado el nuevo PJ bonaerense

La nueva conducción la encabeza Axel Kicillof, seguido por la Vice Primera, Verónica Magario; y el Vicepresidente Segundo, Federico Otermin.

El Secretario General es Mariano Cascallares; y el Secretario de Formación es Julio Alak.

En cuanto a Máximo Kirchner, queda como presidente del Congreso del PJ bonaerense, que es el órgano q define las alianzas electorales.