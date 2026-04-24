"Patético y penoso": la tajante crítica de Carlos Bianco a Mayra Mendoza por su fuerte mensaje

El jefe de Gabinete de Axel Kicillof , Carlos Bianco , se refirió al mensaje que recibió de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, por su internación en Barcelona, España. El funcionario dejó expuestas, una vez más, las diferencias en la interna peronista, entre el sector que responde a la expresidenta Crisitna Kirchner y el del gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Cuando le preguntaron a Bianco en una entrevista en Radio La Red por el mensaje que Mendoza le había enviado por su intevención quirúrgia contestó: "No quiero referirme mucho porque me pareció bastante penoso y patético todo el evento y toda la situación ".

"Y mucho más que después se haya filtrado a la prensa", remarcó el funcionario bonaerense. Desde el entorno de Mendoza aseguraron a MDZ que la filtración de la captura de ese chat no viene de su lado.

Para Bianco se trató “un mensaje interno en un grupo de WhatsApp con los intendentes". "De hecho, era un grupo desactualizado, porque en ese grupo todavía hay algunos compañeros que dejaron de ser intendentes y que todavía estaban en el grupo”, señaló en referencia a la quilmeña que dejó el cargo de jefa comunal para asumir como diputada provincial por la tercera sección electoral.

“El gobernador nos pidió que no nos metamos en ninguna interna", aclaró Bianco. "Y eso es lo que yo tengo que hacer como instrucción. Pero como regla general de comportamiento, tomo las cosas como de quien viene porque muchas veces lo que se dice habla más de la persona que lo dice que de la situación a la que se refiere", señaló.

La operación de Carlos Bianco

Esta semana se conoció una captura de un chat entre funcionario e intendentes, en el que Mendoza le mandó un particular saludo a Bianco por la operación de apendicitis a la que sometido de urgencia en España.

“Va a estar todo bien, Carlos. Es la misma operación que tuvo CFK en diciembre. Distintos contextos, a vos te tocó en Barcelona y a ella presa. Entiendo la preocupación de Axel, insisto en que hubiera sido humano que exista también por la mujer que le dio la posibilidad de ser gobernador”, escribió la diputada provincial de La Cámpora en ese chat.

A las pocas horas, se viralizó la captura del mensaje. Desde el entorno de Mendoza aseguran que viene del lado de Kicillof. "Los mismos que nos pedían que discutiéramos puertas adentro, ahora son los que filtran conversaciones de WhatsApp", señaló una fuente de La Cámpora.