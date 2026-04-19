Un ministro clave de Axel Kicillof fue operado de urgencia en España y no volvió con el gobernador

La gira internacional de la administración bonaerense sumó un imprevisto de peso en su tramo final: el ministro de Gobierno de la provincia, Carlos Bianco , debió ser operado de urgencia en España y no pudo regresar junto a la comitiva encabezada por Axel Kicillof.

Bianco fue intervenido quirúrgicamente en la ciudad de Barcelona tras presentar un cuadro de apendicitis aguda que obligó a una operación inmediata. La intervención se realizó el sábado por la noche en el Hospital Sanitas Cima, y transcurrió sin complicaciones, según fuentes oficiales.

El funcionario deberá permanecer algunos días en España bajo observación médica hasta recibir el alta, prevista en principio para el inicio de la semana. Sin embargo, su regreso a la Argentina podría demorarse por indicación de los profesionales que siguen su evolución.

Los costos de la atención fueron cubiertos por la aseguradora de viaje Assist Card, de acuerdo con lo informado desde el entorno del ministro.

La internación de Bianco alteró el cierre de la gira que la delegación bonaerense realizó en España entre jueves y sábado. El funcionario, uno de los principales colaboradores políticos de Kicillof, había participado activamente de la agenda oficial hasta el momento de la descompensación.

Mientras el gobernador emprendió este domingo el regreso a la Argentina junto al resto de la comitiva, Bianco permaneció en Barcelona acompañado por una integrante del equipo de Protocolo de la provincia, que quedó a cargo de asistirlo durante su recuperación.

Reuniones políticas y agenda internacional

Durante su paso por España, Kicillof desplegó una agenda centrada en vínculos políticos y contactos con el sector empresario. Uno de los ejes fue su participación en una cumbre internacional de dirigentes de izquierda, que reunió a figuras como el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva; la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum; y el jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro.

El gobernador también mantuvo encuentros con otros referentes internacionales, entre ellos el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, la dirigente italiana Elly Schlein, la vicepresidenta del Parlamento Europeo Katarina Barley y la dirigente socialista Rebeca Torró.

Recuperación y regreso pendiente

La evolución clínica de Bianco será clave para definir los próximos pasos. Si bien el alta médica podría concretarse en breve, la recomendación de reposo postoperatorio abre la puerta a una permanencia más prolongada en España antes de emprender el regreso.

El episodio introduce un elemento inesperado en una gira pensada para reforzar la proyección internacional del gobernador bonaerense, y deja temporalmente fuera de escena a uno de sus funcionarios más cercanos.