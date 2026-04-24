Axel Kicillof asume la presidencia del PJ bonaerense y escala la interna con Máximo Kirchner

El gobernador Axel Kicillof asumirá la presidencia del PJ bonaerense en un movimiento que reordena el tablero interno del peronismo y profundiza la disputa con el sector que responde a Máximo Kirchner.

La convocatoria, realizada fuera del calendario habitual del partido, marcará el traspaso formal de la conducción del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires. Kicillof reemplazará a Máximo Kirchner en un contexto de tensiones internas que vienen escalando en los últimos meses.

El encuentro tendrá como ejes la distribución de cargos partidarios y el análisis de la coyuntura política, con la previsión de un documento crítico hacia el gobierno de Javier Milei y un llamado a reorganizar la oposición de cara a 2027.

La asunción se da pocos días después de la participación de Kicillof en un congreso del progresismo en España, donde mantuvo reuniones con líderes regionales como Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro.

En ese escenario, el gobernador se mostró como una de las figuras con aspiraciones presidenciales dentro del peronismo. Sin embargo, no fue el único dirigente con proyección nacional presente: también participó Eduardo “Wado” de Pedro, alineado con Cristina Fernández de Kirchner, quien evitó respaldar públicamente a Kicillof.

La interna peronista, al descubierto

El cruce de señales en el ámbito internacional dejó expuesta la fragmentación del peronismo, una tensión que el gobernador buscó capitalizar a su regreso al país con una aceleración de su agenda política.

La reunión del PJ bonaerense será el primer escenario formal donde confluirán los distintos sectores en disputa por el control del partido, en un contexto de creciente confrontación interna.

Cruces y tensiones en la provincia

En los últimos días, la interna sumó nuevos episodios. La dirigente Mayra Mendoza, cercana a Cristina Kirchner, cuestionó abiertamente a Kicillof y a su ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

El funcionario, además, quedó momentáneamente fuera de escena tras ser operado de urgencia durante la gira en España, lo que sumó un elemento adicional a la dinámica política del espacio.

Un paso clave hacia 2027

La llegada de Kicillof a la conducción del PJ bonaerense no solo implica un cambio de autoridades, sino también una señal de posicionamiento hacia la disputa presidencial.

En un peronismo atravesado por tensiones y liderazgos en competencia, el control del partido en el principal distrito electoral del país aparece como una plataforma decisiva para la construcción política de los próximos años.