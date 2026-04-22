Cristina Kirchner se metió en la feroz interna K, quiere una cumbre del PJ y pidió desescalar el conflicto con Axel Kicillof

Luego que se conociera ayer un duro mensaje de Mayra Mendoza contra el ministro bonaerense Carlos Bianco en un chat de intendentes, la interna peronista está al rojo vivo y presenta un futuro incierto de cara a la necesidad de aunar esfuerzos para competirle a los libertarios en 2027. En medio de voraces comentarios a favor y en contra de la exjefa comunal de Quilmes, que acentuó el conflicto entre La Cámpora y el gobernador Axel Kicillof , intervino este miércoles Cristina Kirchner .

Desde su domicilio en el barrio porteño de Constitución, donde cumple condena por corrupción, la expresidenta hizo algunos llamados este miércoles a sus dirigentes más cercanos. Pese a las conocidas diferencias con su exministro de Economía, la titular del Instituto Patria instó a desescalar la confrontación y planteó la necesidad de una inminente cumbre del PJ para “unificar criterios” sobre el devenir del peronismo, pensando en cómo será su estrategia frente a la agenda del Gobierno y pensando en las elecciones del próximo año.

“Cristina está interesada en que el peronismo discuta cómo se sigue. De que se reencauce la conversación política. Está claro que lograr paz y orden es casi imposible. Perón decía que en la política el orden no existe jamás y es cierto, pero sí dejar de tirotearnos”, manifestó a MDZ una fuente inobjetable del kirchnerismo.

Por lo pronto, se prevé que haya inminentes cónclaves de la mesa chica partidaria para encontrar algún punto en común sobre cómo puede convivir la interna. “Hoy mismo tenemos reunión”, adelantó otro dirigente de renombre.

Mientras tanto, la exvicepresidenta no le esconde a la competencia en el PJ. Mientras el Gobierno busca eliminar las PASO, CFK se opone y hasta alienta que se formalice una interna con Kicillof, según recalcaron referentes de su sector.

“Cristina está a favor de que se compita en las PASO contra Axel. Que gane el que tenga más votos. No le tenemos miedo a eso”, enfatizaron.

Carlos Bianco y Mayra Mendoza Carlos Bianco y Mayra Mendoza protagonizaron un fuerte cruce en WhatsApp Con imágenes de N/A

Qué pasó entre Mayra Mendoza y Carlos Bianco

Este martes se conoció un mensaje de WhatsApp que envió Mayra Mendoza en un chat de intendentes K contra el ministro de Gobierno de Axel Kicillof, Carlos Bianco, quien fue recientemente operado de apendicitis en la gira por España del mandatario bonaerense.

“Va a estar todo bien @Carlos Bianco Axel!. Es la misma operación que tuvo CFK en diciembre. Distintos contextos, a vos te tocó en Barcelona y a ella presa. Entiendo la preocupación de Axel, insisto en que hubiera sido HUMANO que exista también por la mujer que le dio la posibilidad de ser gobernador”, decía el comentario de la legisladora, mientras se aclaraba que el estado de salud del funcionario provincial.

El mensaje que se filtró de Mayra Mendoza El mensaje que se filtró de Mayra Mendoza

La interna en el PJ

Este mensaje volvió a desnudar una interna que provoca que hace meses no haya diálogo entre Máximo Kirchner y Kicillof, quien asume este viernes el PJ bonaerense.

Fue la propia Mendoza quien apuntó contra el gobernador en su apertura de sesiones en marzo: “Me preocupa que como gobernador no haya hecho referencia a la proscripción del peronismo con la detención ilegal de Cristina, para quien además humanamente esperaba una muestra de solidaridad, como también lo esperaban muchos argentinos y argentinas que queremos a Cristina".

Bianco le respondió en aquella ocasión: "Es una opinión, está perfecto que opinen. Nosotros hoy estamos enfocados en empezar las clases para 5 millones 200 mil pibes, que coman en la escuela 2 millones y medio, que 100 mil policías salgan a la calle a cuidar a los bonaerenses, que 40 mil médicos curen y atiendan a los bonaerenses, que el Banco Provincia permita las transacciones en sus sucursales...".