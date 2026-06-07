Rovira y Santilli analizaron el escenario político nacional, la realidad de la región y reformas institucionales que impulsa Misiones

El diputado provincial y fundador de Encuentro Misionero (ex Frente Renovador de la Concordia Social) Carlos Eduardo Rovira se reunió en Posadas con el ministro del Interior Diego Santilli para analizar el escenario político nacional, la realidad de la región y las principales reformas institucionales que impulsa Misiones.

Según fuentes allegadas al encuentro el dirigente nacional manifestó especial interés por la reforma política que promueve Encuentro Misionero en Misiones. En tal sentido cabe acotar que entre los principales ejes de la iniciativa se encuentran la implementación de la Ficha Limpia para los candidatos a cargos electivos y la limitación de las reelecciones indefinidas de los intendentes.

Sobre este ítem en particular los municipios que cuentan con Carta Orgánica Municipal en sus artículos limitan la reelección indefinida tanto de intendentes como concejales: en tanto que las demás comunas se rigen por la Ley Provincial 257 de municipios.

El encuentro permitió intercambiar visiones sobre la actualidad política del país, el funcionamiento de las instituciones y los desafíos de gestión en un contexto de transformaciones impulsadas por el Gobierno nacional.

Santilli agradeció el acompañamiento que legisladores misioneros brindaron a distintos proyectos promovidos por la administración del presidente Javier Milei en el Congreso de la Nación. En ese marco, destacó la actitud de diálogo y construcción de consensos que caracteriza a los representantes de la provincia.

La reunión también sirvió para repasar la situación política de la región y evaluar distintos escenarios de cara a los próximos desafíos institucionales, con especial atención a los mecanismos que permitan fortalecer la transparencia y la calidad democrática.

Con el gobernador

El ministro Santilli también se reunió con el gobernador Hugo Passalacqua. La visita da continuidad al encuentro mantenido entre ambos funcionarios el pasado lunes en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), junto a otros gobernadores

Durante la reunión, las autoridades avanzaron en el tratamiento de diferentes asuntos que forman parte de la agenda compartida entre la Nación y el Gobierno provincial. En su estadía en Posadas le ministro del Interior, Diego Santilli también se reunió con el presidente de La Libertad Avanza (LLA) y diputado provincial Adrián Nuñez; el diputado nacional Diego Hartfield; la diputada nacional Maura Gruber demás integrantes de este partido político para comenzar a delinear el trabajo político de cara a las elecciones provinciales y nacionales 2027

En tal sentido en el plano político, Santilli valoró la consolidación territorial. “El crecimiento del partido en Misiones viene muy bien”.

“La Libertad Avanza está haciendo un gran trabajo en Misiones, llevando nuestras ideas a cada rincón de la provincia por eso somos la única oposición, y ese es un desafío importante”.

santilli nuñez dos.jpg

La reelección de Milei

En el encuentro político partidario el ministro fijó los objetivos de máxima del oficialismo: “Ese es el desarrollo que esperamos para un proceso como el del año que viene, donde aspiramos a que el presidente Javier Milei reelija y sea el primer presidente de la historia argentina contemporánea no peronista que gane una elección y reelija”. Además, dejó en claro que irán por cargos ejecutivos: “Vendrá el desafío de decidir lugares de gestión: municipios, provincia, gobernación. Ya hemos ocupado bancas y ahora viene otro paso más adelante”.

Fronteras y transparencia electoral

santilli nuñez

Por su parte, el presidente de LLA Misiones, Adrián Núñez, dijo; “Tenemos que resolver los problemas de la gente. En eso vamos a trabajar todos, para potenciar la gestión del presidente y particularmente de la cartera del ministro”.

Núñez detalló que abordaron “cuestiones de gestión referidas a los pasos fronterizos” y le acercaron a Santilli los reclamos históricos de Posadas e Iguazú. “Sacamos un compromiso del ministro de atender eso y llevar adelante alguna gestión al respecto”, subrayó.

Finalmente, el titular del partido a nivel provincial destacó que la agenda legislativa no se queda atrás, poniendo el foco en la transparencia y la reforma electoral. “Fue una visita muy constructiva donde hablamos de las propuestas que estamos llevando adelante en la Cámara de Representantes: ficha limpia y boleta única de papel. Es importante dejar bien en claro qué ideas nosotros representamos, sobre todo de cara a lo que va a ser el 2027″.