Cristina Libre y Axel Kicillof preso por la presión de los que están dispuestos a tirar del mantel

Cristina Libre. Axel Kicillof, preso de esta situación. La realidad no cambiará y, seguramente, la grieta que los separa se profundizará y ensanchará con el correr de los días hasta que, el próximo 16 de Junio, al cumplirse el año de su prisión domiciliaria efectiva, retumbará en todas las actividades del peronismo kirchnerista renovador.

La cuestión es así. La ex presidenta está presa e inhabilitada de por vida para ejercer cargo público. Y ella, al único que había dejado como heredero político, terminó yéndose de su cercanía porque no aceptaba ser un “nuevo Alberto Fernández. Antes de eso, me voy a mi casa”, alertó oportunamente Kicillof.

Sin embargo, el gobernador persiste con el sistema que lo llevó al fracaso al gobierno del Frente de Todos, aquel que declamaba que “volvemos mejores” pero terminó todo roto, con un ministro de Economía, Sergio Massa, súper poderoso y con dieciocho cartas escritas por la vice que nunca tuvieron respuesta por parte del presidente.

Kicillof tiene suerte de que a Máximo Kirchner no se le da por la crítica epistolar. Entonces, no tiene que soportar el martirio de pedidos de audiencias o misivas sin respuestas. Sin embargo, el hijo de los dos presidentes, el único heredero que no disfrutó de las bendiciones políticas de sus padres, es el que menos tiene para perder en esta pelea y así lo muestra a cada instante.

El gobernador mantiene loteado su gabinete. No echó a ninguno de sus supuestos enemigos y cuando incorpora a un aliado lo hace en un ámbito casi marginal, como lo hizo con Alberto Descalzo, Ariel Sujarchuk y con María Cristina Villota, aliada de Mariano Cascallares. “Todavía cree que nada de lo que pasa fuera de su Privada no le pega… Pero el día que salte otro lío, como el de Jorge D´Onofrio, no va a poder decir que no tiene nada que ver”, describió hoy alguien que lo quiere y lo ayuda.

Los otros días, en una reunión en la que participaron más de veinte intendentes y funcionarios del gobierno provincial como Cristina Álvarez Rodríguez, Gabriel Katopodis escuchó la pregunta del millón. ¿Qué van a hacer con las reelecciones?

La juntada, convocada por "el griego", quien pretende ser el candidato a gobernador del Movimiento Derecho al Futuro, era para hablar de candidaturas y posicionamientos del MDF. Lucas Ghi, comprometido por la presión interna de la mitad de su bloque que responde a Martín Sabbatella, sabe que la única manera de parar el desarreglo que tiene es con la posibilidad de volver a presentarse. Lamentablemente para él, la respuesta de Katopodis fue más que ambigua.

Máximo Kirchner ya se lo dijo a un par de interlocutores. Lo último que hará es facilitarle las cosas a Kicillof. Su proyecto principal es liberar a su madre del “lawfare”, pero después, lo siguiente, es hacer todo para que su ex aliado no llegue a ser presidente. Por eso, la reinstauración de Unidad Ciudadana, con candidatos en cada localidad, por fuera de una PASO, como partido independiente, siempre está presente.

Si bien las tensiones vienen desde 2021, cuando la ex vicepresidenta le “intervino” la gestión a Kicillof y éste reclamaba que le dejaran crear nuevas canciones, hubo tres hechos que desencadenaron la furia kirchnerista. Uno fue cuando el gobernador no aceptó la candidatura a presidenta del PJ nacional de Cristina. Otro, cuando él definió el desdoblamiento electoral, que para las usinas de San José 1111 fue el desencadenante de su condena y prisión domiciliaria y, el tercero, quizás el más doloroso para la Doctora, fue cuando Axel Kicillof se dio la mano con Mauricio Macri, en Expoagro, al principio de año. Para ella, el ex presidente es el culpable, a través de su “Mesa Judicial”, de condenarla e inhabilitarla.

En el medio están los intendentes “independientes” que siempre estuvieron en las cercanías del ex jefe de gabinete, Martín Insaurralde, y los que se referencian en el Frente Renovador. Ambos sectores concentran casi treinta jefes comunales que ya se juntaron para jugar un picado de fútbol y concertaron un tercer tiempo bien servido. https://www.mdzol.com/politica/axel-kicillof-presionado-porque-cristina-kirchner-no-lo-quiere-y-el-resto-del-peronismo-no-lo-entiende-n1526107

Máximo Kirchner, Sergio Massa, Cristina Fernández de Kirchner, Mariel Fernández, Axel Kicillof y Verónica Magario en un encuentro del PJ Bonaerense en el municipio de Moreno. Foto: Prensa Fue en Moreno, hace dos años, la última vez que Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof discutieron política, aunque no hablaron. Luego se vieron, meses después, en el Teatro Argentino de La Plata, en una actividad de Abuelas de Plaza de Mayo.

Ellos saben que si Máximo Kirchner acuerda con Kicillof no tendrán ninguna injerencia futura. Pero hasta que esto no suceda, siguen tensionando con los dos, como lo hacen los hijos con los padres divorciados. Y esa puja se traslada a la legislatura bonaerense, impedida a tratar la reelección eterna de los intendentes porque no tienen los votos de La Cámpora.

A pesar de varias opciones propuestas, Kicillof es el que parece no ejecutar una concreta. No camina la vía judicial, porque esta tendría que estar acompañada con una discusión integral de la Corte Suprema provincial, todavía anclada en tres miembros, y la política tampoco tiene ese “proyecto del Ejecutivo” imprescindible para volver a poner el tema en la discusión.

El gobernador estará esta semana en Corrientes, donde se fotografiará con el gobernador radical Gustavo Valdez. Esa “instantánea” que no consiguió con Martín Llaryora, hace quince días en Córdoba, la tendrá de un “correligionario” que también tensiona con La Libertad Avanza.