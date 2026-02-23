La pulseada del peronismo: ganaron los intendentes y miran al 2027 sin La Cámpora

Una de las definiciones que dejó la elección desdoblada de este domingo 22 de febrero fue el resultado de la pulseada del peronismo . La Cámpora decidió ir por afuera del PJ en tres departamentos y sacó menos votos que el peronismo "oficial" representado por los intendentes . Con la cantidad de sufragios a favor, este grupo que gobierna el PJ local mira el 2027 sin la participación del camporismo.

En San Rafael, Rivadavia y Luján de Cuyo, la Fuerza Justicialista - o nombres similares de acuerdo a la comuna- fue la lista que llevaron los intendentes con el sello del peronismo incluido. La Cámpora usó - luego de varios problemas con la denominación- Frente Patria.

En las tres comunas tuvieron más votos los intendentes, aunque en Luján de Cuyo están parejos y en el escrutinio definitivo se podrá saber cuál de las dos fuerzas peronistas ingresará al Concejo Deliberante. El sector de los jefes comunales creen que les saldrá a favor por lo que a esta ahora arroja el escrutinio provisorio: 200 votos de diferencia.

Sobre la división en San Rafael hay dos interpretaciones. Si la lista del intendente Omar Félix hubiera sumado los votos camporistas podría alcanzar el triunfo pero esa situación genera duda de todas maneras, por el antikirchnerismo que parece, de acuerdo a los números de la elección, haberse instaurado con más fuerza en tierras sureñas. Es decir que parte de la ciudadanía votó a los Félix pero no lo hubiera hecho si incluían al camporismo.

Además, hay que tener en cuenta que los intendentes esperan que el tribunal de disciplina del PJ resuelva las expulsiones para todos los dirigentes que fueron candidatos por otro sello que no fue el que el partido avaló. Se trata de los candidatos camporistas de Frente Patria.

La Cámpora y su performance en San Rafael

El peronismo perdió en San Rafael en la categoría de concejales, lo que significó la derrota para Omar Félix, el histórico intendente. Se impuso por casi 2% el Frente La Libertad Avanza más Cambia Mendoza. La alianza entre el partido del presidente Javier Milei y el gobernador Alfredo Cornejo ganó por 39.45% mientras que el peronismo de Félix, sacó 37.69%.

A La Cámpora le fue muy mal a pesar de que tuvo mucha visibilidad durante la campaña, mostrándose opositor al gobierno de Félix.

El camporismo con el listado "San Rafael futuro" sólo el 5.5% de los votos, quedando cuarto en la categoría concejales. Tercero con más del doble de votos, se ubicó el frente Libertario Demócrata que fue la tercera fuerza en casi todos los departamentos. Por lo tanto, la performance fue mala para el kirchnerismo.

En Luján de Cuyo, puja entre los intendentes y La Cámpora

Por ahora, en Luján de Cuyo, el peronismo de los intendentes y La Cámpora van cabeza a cabeza. Fuerza Justicialista que es el sello de los intendentes saca 10,40% de los votos mientras que Fuerza Patria 10,10%. Se trata de una ventaja escueta, que puede resolverse en el escrutinio definitivo.

La Cámpora llevó con Fuerza Patria como principal candidata a Paloma Scalco quien intentó ir por su tercer mandato y lo consiguió. Fue cuestionada ante la Junta Electoral porque la nueva ley permite sólo una reelección para los concejales pero como no es retroactiva, fue habilitada para competir. Scalco es una conocida dirigente en el departamento.

La duda es si será ella la concejal o Germán Kemmling, el abogado que lideró la lista de los intendentes, quien entrará al Concejo Deliberante. El escrutinio provisorio arroja 200 votos a favor del abogado que reporta a los intendentes y desde ese espacio político están seguros que ganaron la única banca opositora en Luján de Cuyo.

La concejal de Luján, Paloma Scalco. La concejal de Luján, Paloma Scalco. X: Paloma Scalco

Rivadavia: los intendentes sacaron un diferencia significativa de votos

Pamela Ochoa fue la candidata a concejal por los intendentes, que fue con el sello Fuerza Justicialista. La abogada aventajó a la lista Fuerza Patria que llevó a César Estavilla como principal candidato.

Los intendentes obtuvieron casi el 11% de los votos mientras que el camporismo casi al 7%, es decir, una diferencia de 4%. De todas maneras, en ese departamento, la puja fue entre el partido departamental Sembrar, que es el oficialismo, que quedó segundo, y el Frente La Libertad Avanza más Cambia Mendoza que ganó la elección.

El peronismo que viene

Luego de esta elección, los intendentes tienen un objetivo a concretar. Mostrar que el peronismo mendocino ya no es La Cámpora, y que ni siquiera forma parte. Por un lado con las expulsiones que tiene que resolver el tribunal de disciplina y por otro, con este resultado que emergen figuras como la del maipucino intendente Matías Stevanato o la santarrosina Flor Destéfanis como para encabezar una elección a la gobernación en 2027.

Están convencidos que "la gente" de Mendoza no quiere saber nada con el kirchnerismo. Que Javier Milei es un dirigente político que pisa fuerte en la provincia y que hay que recuperar los valores tradicionales del PJ y eso implica no compartir espacios con La Cámpora. Claro que no será tan fácil. Aún tienen legisladores- incluso por asumir como Lucas Ilardo- y está la duda con Scalco. Las vueltas de la política y los amplios debaten del peronismo definirán.