Primeros resultados provisorios extraoficiales: qué dicen los frentes

Los frentes partidarios ya tienen en sus manos tendencias, que dejan entrever los primeros resultados provisorios de la elección de concejales en las 6 comunas. El peronismo está ganando en las comunas que gobierna menos uno , perdería el oficialismo municipal en Rivadavia -Ricardo Mansur- y en Luján de Cuyo, el intendente Esteban Allasino, nuevo aliado de La Libertad Avanza más Cambia Mendoza, hará una excelente elección.

Se trata de la información que les hace llegar los fiscales de las distintas mesas en las que les ha tocado actuar. Como a las 18 cerraron los comicios, se abrieron las urnas que se entregaron a la Justicia Electoral con el conteo de los votos. Por eso, ya hay datos pero no son los oficiales.

De acuerdo a la información que comparten los frentes electorales, el batacazo lo dará, como estaba previsto, Esteban Allasino. De los 6 concejales en juego, metería la totalidad. Cuando asuman, dentro de casi dos meses, Allasino tendrá un Concejo Deliberante de 12 integrantes afines.

El panorama político de Luján de Cuyo cambió recientemente. Allasino, el único intendente del PRO, que es opositor en la provincia se unió al Frente Cambia Mendoza, es decir al oficialismo provincial. Hizo una alianza con el gobernador Alfredo Cornejo, con el que se presentará a las elecciones y como el Gobierno provincial está aliado con el presidente Javier Milei, también irá con La Libertad Avanza.

Los 6 nuevos concejales se sumarán a los 6 que deben continuar hasta el 2027 que son Andrés Sconfienza que es el presidente del Concejo Deliberante; Cecilia Soulé; Rolando Baldasso y Gabriela Della Blanca (los cuatro exLa Unión Mendocina, es decir de Allasino puro) más Laura Gómez de Cambia Mendoza y Adrián Devia del mismo Frente. Ahora, los 6 serán La Libertad Avanza más Cambia Mendoza.

Elecciones en Mendoza Elecciones en Mendoza Marcos García / MDZ

El peronismo ganaría en tres de los departamentos que gobiernan

Con diferencias entre los porcentajes, el peronismo ganaría en las cuatro comuna que administra. San Rafael y Maipú, son las dos elecciones con resultados más reñidos.En el primero hay dudas, podría ganar Cambia Mendoza, lo que sería histórico ya que los hermanos Félix jugaron mucho en esta elección. Santa Rosa y La Paz, en cambio, arrasa el PJ.

De hecho, hay que recordar que en esos dos últimos departamentos el peronismo logró triunfar el pasado 26 de octubre en las elecciones legislativas nacionales y provinciales, a pesar de que en el resto de la provincia se impuso La Libertad Avanza más Cambia Mendoza.

En Maipú, las diferencia con Cambia Mendoza es de un poco más de dos puntos. En cambio, en Santa Rosa, Flor Destéfanis tendría un triunfo aplastante. Lograría 3 de los 5 ediles en juego. El otro sería para Cambia Mendoza y La Libertad Avance y la restante para la opositora Déborah Quiroga.

La sorpresa: Mansur perdería la elección de concejales

De acuerdo a la información que manejan varios frentes políticos, el partido que gobierna Rivadavia, que es Sembrar, que es departamental y creó el intendente Ricardo Mansur, perdería por alrededor de diez puntos la elección. Ganaría Cambia Mendoza que gobernó el departamento hasta 2023.