El jugador de la fecha: el héroe inesperado que cambió todo en un fin de semana de grandes resultados

Muñoz fue héroe en la remontada de Gimnasia, Gil Romero dominó todo y Bolcato sostuvo un triunfo clave bajo los tres palos.

El fútbol mendocino tuvo un fin de semana de alto impacto, con rendimientos individuales que marcaron la diferencia. Y si hay que elegir un nombre por encima del resto, ese es el de Muñoz, de Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Muñoz: el jugador de la fecha Porque no solo convirtió el gol que metió a su equipo nuevamente en partido, sino que además firmó una actuación defensiva de alto nivel. Impasable en el mano a mano, sólido en cada cruce y con una lectura de juego inteligente para sostener al equipo en momentos críticos. Fue líder, ordenó, equilibró y empujó desde el fondo. Todo esto en un contexto determinante: una remontada épica ante Vélez Sarsfield, luego de estar 0-2 abajo. Ese valor emocional y competitivo es lo que termina de ponerlo en lo más alto del podio.

eze muño0z Muñoz fue clave para el gran triunfo de Gimnasia. En el segundo escalón aparece Gastón Gil Romero, pieza clave en el funcionamiento de Godoy Cruz. Su partido fue una demostración de inteligencia táctica y versatilidad. Jugó en tres posiciones distintas y en todas rindió. Con línea de cuatro, se cerró entre los centrales y cumplió; con línea de cinco, fue el eje como único volante central; y en el doble cinco, aportó claridad y equilibrio. Siempre bien ubicado, preciso en la entrega y firme en la marca, ganando la mayoría de sus duelos. Fue, una vez más, el termómetro del equipo.

gaston-gil-romero-uno Gil Romero, jugó un gran partido. El tercer lugar es para Nicolás Bolcato, arquero decisivo en la victoria de Independiente Rivadavia ante Tigre. Su actuación fue determinante: sostuvo el arco en cero en el momento más complicado del partido, con intervenciones claves en situaciones de mano a mano. Luego, con la ventaja a favor, volvió a responder para asegurar el resultado. Sin sus atajadas, la historia hubiera sido otra.

Tres nombres propios, tres actuaciones de peso, tres equipos que ganaron y que encontraron en estos jugadores el impulso necesario para cambiar la cara. Un fin de semana que dejó en claro que Mendoza tiene protagonistas que están a la altura de cualquier desafío.