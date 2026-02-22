Ausentismo récord en las elecciones municipales: votó menos del 50%

Este domingo se desarrollaron las elecciones de concejales en los departamenos de San Rafael, Maipú, Luján de Cuyo, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz. Uno de los datos más relevantes de la jornada electoral fue la baja participación de los ciudadanos de los 6 departamentos. Según datos oficiales, votó menos del 50% de los electores.

Desde la Junta Electoral provincial indicaron que el promedio de participación en las seis comunas fue del 47%.

El porcentaje de votantes por departamento fue el siguiente:

La encuestadora Martha Reale, titular de la consultora Reale Dalla Torre publicó este domingo un análisis de la participación estas elecciones, indicando que sería uno de los niveles más bajos en la historia reciente de Mendoza.

"Según trascendidos hasta las 16 hs, La Paz y Santa Rosa rondaban el 50% de participación. En distritos más chicos, la jornada electoral suele tener mayor movilización: el voto es evento social y los apartados territoriales pesan más".

Por otra parte, indicó que "Luján, Maipú (con mayor asistencia en el Este que en Ciudad y Luzuriaga) y San Rafael muestran niveles más bajos de participación hasta el momento".

Otros encuestadores consultados consultados por MDZ sostienen que en Luján y Maipú la participación incluso podría estar por debajo del 45%.

Récord de baja participación

El 47% de participación registrado este domingo es el más bajo en unas elecciones en la historia reciente de Mendoza.

El dato electoral más reciente es el de las legislativas de octubre de 2025, donde el promedio de participación de electores fue del 69% en la provincia.

A su vez, en 2023 en las elecciones presidenciales la participación fue del 75%, en las elecciones a gobernador del 68% y en las elecciones de intendentes desdobladas rondó el 65%.

En las legislativas de 2021 el 74% de los mendocinos concurrió a votar y en las presidenciales de 2019 fue el 81%, mientras que para la votación de gobernador fue el 79%. En tanto, en las elecciones desdobaldas muncipales de ese año la participación osciló entre un 74% y 81% entre los municipios.

Más atrás en el tiempo, en las legislativas de 2017 la participación en Mendoza fue del 78%.