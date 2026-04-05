Los detalles de la pelea para presidir el Colegio de Abogados

Las elecciones del Colegio de Abogados son el próximo 22 de abril. Por ahora hay dos listas en puja pero podría haber una tercera . La oposición, que está representado por un listado integrado por independientes, peronistas, libertarios y de distintas ideología, quiere ganarle al oficialismo que gobierna hace muchos años y a quienes acusa de responder políticamente al Gobierno provincial.

El Colegio de Abogados no es un organismo profesional cualquiera. Incide en la vida demócratica ya que elige a los representantes abogados en el Colegio de la Magistratura que es el órgano constitucional que participa en el proceso de selección de los jueces, su suspensión y remoción.

Además, la Legislatura suele pedirle su opinión sobre proyectos de ley. Por otro lado, el Colegio de Abogados tiene un Directorio y un Tribunal de Ética. Los miembros de este último órgano deciden si admiten denuncias contra abogados y sus posibles sanciones, incluso la quita de la matrícula.

El 7 de abril cierra el plazo para presentar listas. Por ahora, se presentaron la lista oficialista que lleva como candidata a presidenta a Alejandra Natalia Lanci y la opositora, APA- Alternativa Profesional Autónoma- que postula a Alejandro Poquet como presidente. Las elecciones son para la Primera Circunscripción Judicial, que tiene la mayor cantidad de profesionales.

Hay una posibilidad de que se presente una lista puramente libertaria, aunque aún no está confirmada.

Poquet ha planteado que "es necesario un Colegio que deje de ser funcional al Poder Ejecutivo Provincial". Además, apunta a que "es un trampolín para cargos" y promueve que tenga posicionamientos públicos independientes del gobierno de turno sobre temas clave.

Quiénes integran el listado oficialista para las elecciones

Actualmente el Colegio está dirigido por Sergio Molina. La misma lista postula como su sucesora para estos dos próximos años a Alejandra Natalia Lanci, quien trabaja en la asesoría de Gobierno de la Provincia. Su cargo lo obtuvo por concurso hace 26 años. Además, es hija de de Hugo Lanci un histórico dirigente radical que fue premiado en España por ser el abogado argentino que más habeas corpus en protección de los abogados presentó durante la dictadura.

El candidato a vice es Claudio Esteban Tejada, un abogado con poder en las aseguradoras. Escribe habitualmente sobre derecho civil y comercial. Ha sido miembro del Tribunal de Ética en este período.

María de los Ángeles De Blasis es candidata a vocal titular en el directorio. Es una abogada laboralista que se la conoce por ser referente en los grupos de mujeres futbolistas y que fue de las pioneras en formar los planteles que empezaron a viajar a los torneos nacionales. Ha sido autoridad del Colegio en 2021.

El candidato a vocal Sebastián Pritz. Es hijo de Osvaldo Pritz, un referente de la abogacía. Es ahijado del famoso Pitu de Casas y trabaja en el conocido estudio de La Pampa 70.

El candidato a vocal Franco Maraviglia es un laboralista que todos conocen en el ambiente y es socio del estudio Livellara. Quien le sigue en la lista como postulante a vocal suplente, Franco Giachini, es un joven abogado y dirigente universitario de la agrupación de la facultad de Derecho de la UNCuyo, ADE, que es peronista.

Otro integrante en la lista de los vocales suplentes es Santiago Portabella. Mediador de la Oficina de Conciliación Civil y Comercial -OCC-. Es hijo de Oscar Portabella y sobrino del fallecido procurador de la Nación durante el menemismo, Nicolás Becerra.

En el tribunal de Ética, apuesta por la reelección Sebastián Sosa, un abogado laboralista. Además es árbitro de rugby. Para ese organismo también van por la reelección María Laura Vainilla, quien militó en la UNCuyo en Franja Morada y Pablo de Rozas, otro miembro del tribunal, docente de derecho internacional privado.

image

Los candidatos de la lista opositora del Colegio de Abogados

El viernes 27 de marzo se presentó APA- Asociación Profesional Autónoma-. Su candidato a presidente es Alejandro Poquet. Es socio fundador de Poquet Abogados. Se recibió de abogado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza también es Doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo.

Es Profesor Titular de las cátedras Introducción al Derecho Penal, Derecho Penal Parte General y Derechos Humanos y Garantías. Sus críticos hablan de su relación con el exjuez de la Corte nacional Eugenio Zaffaroni, conocido por impulsar una corriente del derecho penal garantista que busca limitar el poder punitivo del Estado

Fue subsecretario de Justicia y Jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia y Seguridad de Mendoza durante el gobierno peronista de Arturo Lafalla, y Jefe de Gabinete de la Secretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Fue consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para asesorar en seguridad pública al Gobierno de la República Dominicana.

La candidata a vicepresidenta es Susana Claudia Stefanelli, quien fue parte de los abogados autoconvocados, que se opusieron en 2021 a la implentación de expedientes digitales. Es abogada de familia y ha sido precandidata a senadora por Compromiso Federal.

En la lista como primer candidato a vocal va Gustavo Gaido Arenas, abogado penalista recibido en la UNCuyo. Fue Pre candidato a Diputado Provincial por Cambia Ya, la fracción de Cambia Mendoza que en 2021 integraron empresarios.

La segunda candidata a vocal es Jéssica Ruth Nicastro, abogada especializada en derecho civil y comercial. El tercero es Leandro Gustavo Rodríguez Pons, quien es docente y además forma parte de la organización XUMEK, que trabaja derechos humanos.

Para el Tribunal de Ética se postulan Emilio Gustavo Colombo y a Laura Martínez. Entre los vocales aparece el reconocido abogado Lucas Patricio Soler Pistorisi.

image

La lista libertaria

Hay un rumor de que se presentaría una lista puramente libertaria. De todas maneras hay que recordar que los colegios de abogados del país están en conflicto con el Gobierno debido a la reforma laboral que plantea cuotas para los honorarios profesionales, entre otros puntos

La Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), junto con otras entidades, han presentado amparos y demandas para solicitar la inconstitucionalidad de varios artículos, advirtiendo sobre la vulneración del artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Cuestionan fuertemente la posibilidad de pagar indemnizaciones en cuotas y la limitación en la actualización de deudas laborales, lo que perjudica al trabajador y reduce los honorarios profesionales

Por eso hay duda si esta lista se presentará y cómo le podrá ir. Hasta el 7 tienen tiempo de presentarse.