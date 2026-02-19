El Jury de Enjuiciamiento desestimó denuncias contra Sergio Marinelli: cómo salió la votación

El jury de Enjuiciamiento desestimó este jueves dos denuncias que realizaron contra el superintendente general de Irrigación, Sergio Marinelli , a quien lo habían acusado de mal desempeño de sus funciones en varios hechos.

La comisión, que está conformada por los siete ministros de la Suprema Corte, siete diputados y siete senadores, respaldó con amplia mayoría al funcionario radical, que fue denunciado por el senador kirchnerista Félix González; y el exlegislador también opositor, Marcelo Romano.

La denuncia de González se centró en el otorgamiento supuestamente irregular de permisos para establecer pozos de riego en la subcuenca El Carrizal, ubicada en la margen derecha del Río Mendoza (en Agrelo, Luján de Cuyo), que anteriormente estaban restringidos.

En tanto, Romano denunció a Marinelli por ocho casos, tales como falta de sanciones a Cervecería Quilmes por arrojar efluentes industriales al Cacique Guaymallén; multas "irrisorias" en casos de contaminación de agua subterránea en la destilería de YPF en Luján; y la autorización a Aysam para volcar residuos cloacales al canal Pescara, entre otros.

El respaldo al titular de Irrigación fue concreto: en la causa de los pozos de Agrelo, hubo 15 votos para desestimar la denuncia y sólo cuatro para admitir la presentación y seguir el proceso en el Jury. En tanto, en la de la denuncia de Romano, hubo 16 votos para desestimar la denuncia, y solamente cinco para seguir la investigación.

Qué dicen las denuncias

La demanda planteada por Félix González contra Marinelli es por “mal desempeño de funciones” en la autorización para nueve pozos de agua en un acuífero que Irrigación había restringido tiempo atrás.

Los beneficiarios fueron: la empresa Cresud SAFIC A, propiedad del grupo IRSA, cuyo dueño es Eduardo Elsztain; dos perforaciones para la firma Chimpay La Rioja SA; y habilitaciones para el empresario Pedro García Mateo y la empresa Grappolo SA, de Walter Bressia.

Según consta en el texto presentado por el senador kirchnerista “el 5 de agosto de 2024, el Superintendente de Irrigación, Sr. Sergio Marinelli, emitió la Resolución Nº 1108, mediante la cual se estableció una restricción de dos (2) años para nuevas perforaciones de pozos de agua en la Subcuenca El Carrizal, margen derecha del río Mendoza, específicamente en la zona de Agrelo. Esta resolución reconocía la necesidad de preservar el recurso hídrico en dicha área”.

En ese sentido, la denuncia realizada por González afirma que, tras la restricción impuesta, “el mismo funcionario, a través de la Resolución Nº 125, autorizó la perforación y uso de al menos nueve (9) pozos de agua en la mencionada zona de Agrelo, contraviniendo la normativa propia y los principios de gestión sostenible del recurso hídrico”.

En tanto, en la denuncia de Romano, fueron ocho casos: