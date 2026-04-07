La sugestiva foto de la oposición mendocina pensando en 2027

Hicieron una conferencia de prensa. Por qué la foto ya fue observada como un primer gesto de la oposición hacia las elecciones del 2027.

Una de las protagonistas de la foto de la oposición, la diputada Valentina Morán. La mirada hacia el 2027.

Fue una conferencia de prensa sobre dos temas: un repudio a la reforma a la ley de glaciares que impulsa el Gobierno nacional y la presentación de una ley anti-SLAPP para frenar el armado de causas judiciales a ambientalistas, pero desde lo político partidario hubo representantes de un sector del peronismo, Libres del Sur, el Partido Verde que se sacaron una foto que ya se mira como la de un espacio de la oposición que puede llegar apuntar en unidad a las elecciones del 2027.

Fue en Godoy Cruz, este lunes 6, a metros de la plaza departamental, en el local del gremio Soeva. Estuvieron en la conferencia y en la foto los concejales por Godoy Cruz Martín González, que es del peronismo- del kirchnerismo-, y Silvina Anfuso, quien es de Libres del Sur, que el año pasado dejó Cambia Mendoza. Además, la diputada kirchnerista Valentina Morán, la senadora provincial Flavia Manoni- que es referente del cordobés Juan Schiaretti; el diputado provincial por el Frente Verde Emanuel Fuggazotto y el concejal Ricardo García de ese espacio y otros dirigentes de esos partidos.

Foto Opositora Qué proyecta este sector de la oposición Obviamente es un primer paso. Falta tiempo para 2027, pero desde muchos espacios están mirando que si no se juntan, no habrá posibilidades de enfrentar al oficialismo nacional y provincial. En la foto, no hay representantes del PJ de los intendentes, que dirige el partido y tiene más poder territorial.

Están presentes los referentes de La Cámpora con una novedad, Libres del Sur que hasta el año pasado integró el Gobierno - lo hizo desde 2015- pero cuando Cambia Mendoza decidió aliarse a la Libertad Avanza- el partido del presidente Javier Milei-pegó el portazo, ahora forma firmemente parte de la oposición.

En las elecciones del año pasado, se aliaron al Partido Verde. En la imagen está Emanuel Fugazotto y Ricardo García, ambos de esa fuerza con la que Libres del Sur formaron el Frente Verde.