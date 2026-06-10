La impactante coincidencia detrás de la última foto del Indio Solari que emocionó a los fanáticos

El martes se filtró la última imagen del Indio Solari horas antes de su fallecimiento y una coincidencia se volvió viral en redes.

La muerte del Indio Solari sigue conmocionando al mundo del rock nacional y también a los fanáticos que lo despidieron en Villa Domínico. El artista fue encontrado sin vida en su casa ubicada en Parque Leloir y, tras una autopsia, le entregaron el cuerpo a la familia para que puedan realizar el velatorio.

El día martes, Gastón Daus, amigo íntimo del Indio, compartió la última foto del cantante con vida. En la misma se lo puede ver recorriendo el parque de su vivienda, sin saber que sería el último paseo.

La imagen corresponde al cuatro de junio, un día antes de que al Indio Solari le diera un ACV hemorrágico mientras se dirigía a su pileta climatizada donde trataba sus dolores. Luego del posteo, se viralizó una fuerte coincidencia entre esta postal y la de su madre Chicha.

La coincidencia tras la foto viral del Indio Solari antes de morir Captura de pantalla 2026-06-10 084451 Los fuertes parecidos entre las fotos del Indio Solari y la de su mamá. Foto: X / jmkarg. Es que el músico posó en un árbol muy similar a la foto de su mamá, quien perdió la vida a los 99 años en el 2008. La imagen de Chicha fue dada a conocer en la publicación de la autobiografía llamada "Recuerdos que mienten un poco".