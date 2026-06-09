La Justicia autorizó la cremación de los restos del Indio Solari

Luego del masivo velatorio del Indio Solari en Villa Dominico, donde se calcula que más de 300 mil personas fueron a despedirse de su ídolo, la Justicia de Morón autorizó la cremación del cuerpo del artista bajo un estricto protocolo de seguridad.

La última voluntad del Indio se cumplirá en el cementerio municipal de Lanús, donde fueron trasladados sus restos tras el funeral. La despedida privada será encabezada por la familia.

Según trascendió, se desarrolló un megaoperativo policial en todos los accesos al cementerio en el momento de la llegada del cuerpo del ídolo del rock nacional al lugar. Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, familiares y allegados avanzan con la despedida íntima del artista, mientras miles de seguidores siguen manifestando su dolor por la pérdida de uno de los íconos más importantes del rock argentino.

La autorización para avanzar con la cremación fue firmada por el juez de Garantías Jorge Rodríguez, luego de que el fiscal Lucio Rivero diera el visto bueno tras concluir las medidas de prueba ordenadas en la investigación por la muerte del cantante.

La despedida del Indio Solari reunió en una misa ricotera a más de 300 mil personas en Avellaneda.

Según informaron fuentes judiciales a Infobae, la causa se inició bajo la figura de averiguación de causales de muerte, un procedimiento habitual destinado a descartar la existencia de delitos o circunstancias sospechosas en torno al fallecimiento.

La autopsia determinó que Solari murió como consecuencia de un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico. No obstante, el fiscal aguardó los estudios complementarios para completar el expediente y confirmar la ausencia de cualquier hecho traumático o intervención de terceros. Una vez incorporados esos resultados, autorizó la cremación en línea con el deseo expresado por la familia.

Con ese paso cumplido, la investigación judicial se encamina a su cierre definitivo. En paralelo, resta concretar un trámite clave: la inscripción formal de la muerte para la emisión de la partida de defunción. Ese documento será indispensable para avanzar en cuestiones legales vinculadas a la sucesión del patrimonio y de la obra artística del músico.

El fallecimiento del Indio

El cantante fue encontrado sin vida durante la mañana del viernes en su vivienda de Parque Leloir. La primera persona en advertir la situación fue su cuidadora, quien al llegar al domicilio lo halló cerca de la pileta climatizada que utilizaba como parte de su tratamiento para aliviar las complicaciones derivadas del Parkinson.

Tras dar aviso al servicio médico privado que asistía al artista, las autoridades fueron notificadas del fallecimiento. De acuerdo con trascendidos, Solari había compartido la cena con su familia la noche anterior y continuaba trabajando en nuevas composiciones en su estudio personal.

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