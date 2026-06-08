Despedida del Indio Solari, el biógrafo de Milei cargó contra los ricoteros: "Lumpenaje embrutecido"

El biógrafo de Javier Milei, Nicoláz Márquez , volvió a quedar en el centro de la controversia por sus declaraciones sobre la despedida del Indio Solari . Tras insultar al histórico referente del rock nacional en su cuenta de X, redobló las críticas durante una entrevista televisiva.

La conmoción que provocó la muerte del músico en gran parte de la sociedad argentina no frenó al referente libertario, que apuntó contra los “ricoteros” que se reunieron el domingo en Avellaneda para darle el último adiós a su ídolo.

En una nota con Esteban Trebucq y Mercedes Ninci por LN+, Márquez cuestionó que el multitudinario funeral fuera un “acto político”, al que describió como una “peregrinación de todo este lumpenaje, de toda esta grey embrutecida, abombada por el alcohol, por la droga, con cánticos vulgares”.

Aunque reconoció que quienes despidieron a Solari no conformaban una “masa absolutamente homogénea”, insistió con sus descalificaciones. “Lo que vi es un lumpenaje embrutecido, manifiestamente embrutecido, tipos que manejaban 20 consignas, gritos desaforados, muchos abombados por sustancias que desconozco su procedencia”, afirmó.

Nicolás Márquez cargó contra los fanáticos del Indio Solari.

El escritor libertario también aseguró que el líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota era “un multimillonario que viajaba en jet privado” y sostuvo que sus seguidores “después de su peregrinación religiosa vuelven a sus chozas periféricas a padecer el lugar en el cual lo sometió el peronismo”.

Además, volvió a cargar directamente contra el músico a tres días de su muerte. “Fue un hipócrita, predicó una cosa, vivió de otra manera, atacó un sistema empobrecedor, vivió como un magnate, un personaje que manifiestamente defendió una banda de delincuentes, a una presidiaria, y difundió y defendió ideas que empobrecieron a los que a él lo iban a avivar”, lanzó.

El tuit de Nicolás Márquez tras la muerte del Indio Solari

Horas después de conocerse la muerte del cantante, Márquez ya había generado fuertes repercusiones con una publicación en X que contrastó con los mensajes de despedida de miles de fanáticos y figuras de la cultura.

“Reventó el empresario kirchnerista Carlos Solari. Gran mercader en la industria de la rebeldía, su producto jamás traspasó siquiera fronteras de países limítrofes ni innovó jamás género musical alguno”, escribió el autor libertario.

En el mismo mensaje, también acusó al músico de haber “vendido subversión a las masas carentes de identidad” y sostuvo que sus letras “promovieron la droga, el lumpenaje y el satanismo”, además de cuestionar que sus ganancias fueran “almacenadas en dólares imperialistas”.

El posteo cerró con una frase que profundizó la indignación entre los seguidores del exlíder de Los Redondos: “Dios Nuestro Señor se apiade de su alma”.