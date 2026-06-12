Chats, inhibiciones y filtraciones: una jueza apuntó duramente contra Marcelo D'Agostino

Hace dos meses Marcelo D'Agostino renunció a su cargo como subsecretario de Justicia tras ser denunciado por su expareja. A las dos semanas, lo imputaron por delitos de coacciones en contexto de violencia de género y desde ese momento, la causa se convirtió en una tormenta de recusaciones y filtraciones . A este escenario convulsionado se sumó en las últimas horas la inhibición de una jueza y duras acusaciones contra el exfuncionario de Alfredo Cornejo.

La causa de Marcelo D'Agostino quedó en manos de la conjueza María Jimena González Pina que fue inmediatamente recusada por la abogada querellante. Elena Quintero argumentó que Gonzalez Pina es postulante a cargos judiciales permanentes y su continuidad dependería de organismos vinculados al poder político. Como la magistrada rechazó la recusación, el Tribunal Penal Colegiado será el encargado de revisar el planteo y adoptar una decisión definitiva.

Los jueces sorteados fueron: María Belén Salido, Eleonora Arenas y Mauricio Juan. Los tres debían analizar la recusación de Gonzalez Pina pero el proceso se siguió empañando. Esta semana se conoció que se filtraron mensajes de un grupo de WhatsApp de jueces que llegaron a manos de la defensa de Marcelo D'Agostino y recusaron a Salido.

Lejos de aquietar las aguas, la recusación terminó en una especie de investigación informa entre los jueces que logró dar con el magistrado "topo": Rafael Escot. En una especie de intervención los miembros del grupo lograron que Escot confesara y le comunicaron la decisión de hacer una denuncia administrativa ante la Suprema Corte de Justicia.

Además, en un escrito María Belén Salido se amparó en el inc. 11 del art. 72 del Código Procesal Penal para inhibirse por violencia moral y pidió que se designe a un nuevo juez para que continue en la causa.

polo judicial penal (5).JPG Todo ocurrió en los pasillos del Polo Judicial. ALF PONCE / MDZ

Duras acusaciones contra Marcelo D'Agostino

En el escrito, Salido apuntó duramente contra Rafael Escot y Marcelo D'Agostino. Aseguró que Escot dijo que eran amigos y que le hizo un favor mandandole la captura del chat. Según Salido, en los pasillos del Polo Judicial una vez descubierto el autor de las filtraciones, Escot dijo a los gritos que D'Agostino le "había pedido que por favor le dijera si hablaban mal de él porque quería saber" y él le respondió que “no han hablado mal de él, sino que han dicho esto” y que ahí le manó la captura de pantalla que luego presentaron los abogados defensores, De Oro y Sosa Arditi.

"El conocimiento de esta información que el dr. Escot vociferó en alta voz en los pasillos del Polo Judicial delante de las personas que estábamos allí reunidos, me llenó de pasmo y de enojo por su imprevisibilidad, por su inmoralidad y por la magnitud de la ilicitud. Ciertamente no esperaba ni de quien ejerce un cargo de la magistratura, ni tampoco de quien revistió el carácter de Sub-secretario de Justicia de Provincia e integró el Consejo de la Magistratura, participando activamente en los últimos tiempos de la selección de magistrados y decidiendo su orden de mérito, un comportamiento antiético e ilícito de ese tenor", apuntó Salido contra Escot y D'Agostino.

"Todo lleva a pensar que Escot no procuraba para su amigo un juez/za imparcial en las causas en que este estaba sospechado, sino uno con una parcialidad a su medida", agregó en otras líneas.

WhatsApp soporte - Portada Las filtraciones salieron de un grupo de WhatsApp de jueces. Shutterstock

Además, acusó al ex subsecretario de Justicia de entorpecer el proceso. "No puedo ignorar que Escot dijo que él actuó en la vulneración de datos a instancias del Sr. D´Agostino, y esto coloca al ex funcionario público no sólo en calidad de instigador de esa acción, sino también en gestor de actividades compatibles con entorpecimiento procesal y/o probatorio", dijo Salido.

"De ninguna manera diferente puede interpretarse la conducta de quien se vale de contactos dentro del Poder Judicial para obtener información de manera clandestina y utilizarla a través de sus abogados para un interés personal, desequilibrando la posición del resto de las partes procesales intervinientes. Intentar dejar sin el juez natural a la presunta víctima (a quien tan despectiva y agresivamente se habría referido el magistrado Escot) o enviar la causa a otro tribunal penal colegiado (como desde adentro instó Escot), es un acto de distorsión procesal", añadió.

El caso

El 10 de abril Marcelo D'Agostino fue denunciado por su expareja por abuso sexual con acceso carnal; lesiones leves y lesiones graves reiteradas; amenazas coactivas reiteradas; coacción reiterada; y violencia de género en todas sus modalidades.

Sin embargo, el 26 de abril la fiscalía solo lo imputó por los delitos de coacciones en contexto de violencia de género y tenencia ilegal de arma de fuego, mientras se espera que la fiscalía avance respecto a otras acusaciones. Por lo tanto, esto le permite continuar el proceso en libertad.