En medio de la crisis diplomática con Brasil, Javier Milei se reunió con el presidente de Ecuador

En medio de la crisis diplomática con Brasil , el presidente Javier Milei se reunió este jueves por la tarde en Ecuador con su par Daniel Noboa , en el marco de su gira sudamericana Previamente, el mandatario argentino realizó una ofrenda floral en el Monumento a los Héroes del 10 de Agosto de 1809, ubicado en el centro histórico de Quito.

El jefe de Estado, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y el canciller Pablo Quirno , ingresó a la sede de Gobierno escoltado por los Granaderos de Tarqui, donde se entonó el Himno Nacional del Ecuador. Por parte del país anfitrión, participó además el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Roberto Kury.

De acuerdo con fuentes oficiales, se avanzó en acuerdos comerciales con Noboa, quien es uno de los principales aliados del libertario en la región.

En tanto, Milei también protagonizó una reunión con representantes de las cámaras automotrices, mientras que Quirno participó de la apertura del Foro Económico, en el Hotel Swissôtel.

Por su parte, el presidente estará este viernes en la ciudad de Cali para participar de la ceremonia de asunción del colombiano Abelardo De la Espriella . El acto se desarrollará en el Arena USC, un estadio ubicado dentro de la Universidad Santiago de Cali, en el departamento del Valle del Cauca.

Abelardo de la Espriella recibirá a Javier Milei en su acto de asunción EFE

La recorrida regional llegará pocos días después de la visita oficial que Milei realizó a Perú, donde participó de la jura de Keiko Fujimori como presidenta y mantuvo un encuentro bilateral con la flamante mandataria.

Hasta ahora, el vínculo entre ambos se limitó a un intercambio de mensajes luego del triunfo electoral del dirigente colombiano.

Tras conocerse el resultado del balotaje, Milei lo llamó para felicitarlo. "Quería felicitarte por el enorme trabajo que has hecho. Te deseo el mayor de los éxitos porque eso será también el éxito de toda la región", le manifestó el mandatario argentino. Además, agregó: "Espero que podamos empezar una nueva etapa en la relación entre Argentina y Colombia".

De la Espriella agradeció el gesto y respondió: "Muchas gracias, presidente. Recibo sus palabras con enorme gratitud y afecto". Más tarde compartió el video de la conversación en sus redes sociales junto a la frase "La horrible noche pronto cesará", una referencia al himno nacional colombiano que también utilizó como consigna durante la campaña electoral.