Javier Milei habilitó el ingreso de la Marina de Brasil en plena escalada de tensión con Lula da Silva

El Gobierno de Javier Milei, enojado con Lula da Silva por su ausencia en la firma del acuerdo del Mercosur con la Unión Europea.

El Gobierno autorizó el ingreso de personal, buques, aeronaves y submarinos de la Marina de Brasil para participar de un ejercicio militar junto con la Armada Argentina. La decisión quedó oficializada mediante el Decreto 717/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial. La operación denominada Fraterno XXXIX tendrá como escenarios las bases navales de Puerto Belgrano y Mar del Plata, además de aguas bajo jurisdicción argentina.

La medida lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los integrantes del Gabinete nacional. El texto oficial define al entrenamiento como una instancia destinada a elevar la capacidad de acción conjunta en operaciones navales, aeronavales y anfibias. El Poder Ejecutivo también señaló que la práctica permitirá ordenar los mecanismos de planificación y conducción entre las dos armadas, como parte de una serie anual que comenzó en 1978.

La crisis entre Milei y Lula escala y Brasil convoca a los embajadores. EFE El ejercicio militar avanza en un escenario político marcado por el fuerte deterioro del vínculo entre Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva. El mandatario argentino calificó al presidente brasileño de “corrupto”, “ladrón” y “presidiario” durante distintas intervenciones públicas. El jefe de Estado repitió esas acusaciones después de participar en San Pablo del lanzamiento presidencial de Flávio Bolsonaro, situación que tuvo como respuesta el retiro del embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli.

La administración brasileña también solicitó el regreso del representante argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, tras la sucesión de cruces verbales. Las autoridades del país vecino reclamaron una disculpa formal, pero Milei rechazó esa posibilidad y volvió a apuntar contra Lula. El Presidente sostuvo que sus dichos estaban dirigidos al mandatario y no al pueblo brasileño; sin embargo, sus dichos no fueron bien recibidos.

Luiz Inácio Lula da Silva apuntó contra Milei EFE El entrenamiento que ambos gobiernos consideran estratégico El decreto indicó que la participación nacional fortalece el adiestramiento de la flota en guerra antisubmarina y otras maniobras de alta complejidad táctica. El documento también vinculó la operación con la seguridad internacional, la estabilidad regional y la presencia argentina en el Atlántico Sur. El Poder Ejecutivo advirtió que una ausencia afectaría la preparación de las unidades que intervienen en misiones junto con la fuerza brasileña. La Marina de Brasil llevará al submarino Humaitá, incorporado en 2024, para su primer despliegue internacional en aguas argentinas.