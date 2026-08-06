Javier Milei llegó a Ecuador para reunirse con Daniel Noboa y reforzar su alineamiento político en la región

El Presidente abrió una agenda de acuerdos y reuniones en Quito antes de viajar a Colombia para la asunción de Abelardo de la Espriella.

Javier Milei llegó este jueves a Ecuador para iniciar una gira regional que tendrá como primera escala una reunión con el presidente Daniel Noboa. El mandatario aterrizó en Quito junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. La comitiva argentina preparó una agenda enfocada en la relación bilateral y en nuevas oportunidades económicas. El viaje continuará luego en Colombia con actividades políticas y diplomáticas.

El Presidente comenzará su recorrido oficial con una ofrenda floral en la Plaza de la Independencia. Milei mantendrá después una bilateral con Noboa, prevista para las 15, hora argentina. Los mandatarios encabezarán la firma de acuerdos sobre seguridad, comercio y actividad automotriz. Los equipos técnicos también abordarán proyectos en minería, energías renovables y biotecnología.

NA Una señal política para Noboa El Gobierno argentino declaró organización terrorista a la banda ecuatoriana Chone Killers antes de la llegada presidencial. El grupo opera en la zona de Guayas y está acusado de extorsión, secuestro, tráfico de drogas y sicariato. El Ministerio de Seguridad y la Cancillería formalizaron la decisión a través de una resolución conjunta. Estados Unidos había sumado a la organización a su listado de grupos criminales sancionados durante julio.

La medida argentina reforzó el capítulo de seguridad que formará parte del encuentro entre Milei y Noboa. El presidente ecuatoriano sostiene una ofensiva contra las bandas vinculadas con el narcotráfico y el crimen organizado. La Casa Rosada también busca impedir que estructuras de ese tipo desarrollen actividades dentro del territorio nacional.

La agenda de Milei también incluye un encuentro con representantes de las cámaras automotrices argentinas. Pablo Quirno participará más tarde en la apertura de un foro económico en el Hotel Swissôtel. La delegación partirá cerca de las 21 hacia Cali una vez finalizadas las actividades en Quito.