Fernández Sagasti: los K mendocinos dispararon contra todos tras la decisión del Senado

Dirigentes del kirchnerismo mendocino mostraron su enojo luego de que el Senado decidiera tratar en comisiones el pedido de Fernández Sagasti.

En el marco del debate por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la Cámara de Senadores decidió tratar en comisiones el pedido de Anabel Fernández Sagasti para participar en forma virtual, por lo que la senadora mendocina no participará ni votará en la sesión de hoy. Frente a esto, dirigentes kirchneristas de Mendoza mostraron su rechazo a la decisión tomada por el cuerpo.

En ese contexto, la exdiputada nacional Marisa Uceda escribió en su cuenta de X que la batalla es difícil “cuando no contás ni con los propios”, agregando que la senadora debería haber participado de la sesión “pero la pequeñez parece que no es solo ajena”.

Marisa Uceda criticó a propios y ajenos por la decisión del Senado Por su parte, la exconcejala de Luján de Cuyo, Paloma Scalco, parafraseó a Juan Domingo Perón y añadió: “Si querés que algo no funcione mandalo a comisión. Vuelvan a Perón , lpm”, escribió la dirigente, agregando un saludo a la senadora nacional y señalando que “lo ha dado todo”.

Finalmente, el diputado provincial Lucas Ilardo le puso nombre y apellido a las críticas y cuestionó que “Axel y Máximo” se pusieron de acuerdo rápido “para cagarse en una causa justa”: “Espero que tengan la misma rapidez para arreglar el kilombo en el que nos metieron”, disparó.

Además, en otro mensaje en su cuenta de X, el dirigente señaló que hay que ser “casta mental” para no dejar votar a Fernández Sagasti en estas condiciones: “Los de la Cámpora, los de Axel, los de los gobernadores son una severenda casta o caca. Cómo quieran llamarse. Pero no son otra cosa. De los otros uno no espera nada. La única con dignidad en ese senado fue la que peleó por un derecho. Los demás dan lastima. Toditos. A esos hay que pedirle explicaciones. Y agradecerle a Anabel por dejar expuesta a la caca”, sentenció Ilardo.