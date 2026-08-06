ProMendoza celebró sus 30 años y Cornejo destacó su rol como una verdadera "política de Estado"
La Fundación ProMendoza festejó sus 30 años repasando sus logros y resaltando su transversalidad como política pública más allá de los cambios de gobierno.
Este jueves, la Fundación ProMendoza celebró su 30° aniversario con un acto realizado en la Bolsa de Comercio de Mendoza en donde se destacó la importancia de la institución como una política de Estado para promover exportaciones, fortalecer la internacionalización de las empresas mendocinas y consolidar la presencia de productos y servicios provinciales en el mundo.
Del acto participaron el gobernador, Alfredo Cornejo; la gerenta general de la fundación, Patricia Giménez; la titular de Emetur, Gabriela Testa; el presidente provisional del Senado, Martín Kerchner; además de autoridades de la Bolsa de Comercio, empresarios y colaboradores del organismo.
En su discurso, Cornejo destacó a la fundación como “la política de Estado más perdurable en el tiempo de Mendoza”, resaltando el trabajo conjunto entre el sector público y privado. ProMendoza fue fundado en 1996, durante el gobierno del justicialista Arturo Lafalla.
En esa línea, afirmó que “ProMendoza es un ejemplo de las instituciones que trascienden a los gobiernos y permanecen en el tiempo porque distintas administraciones sostuvieron esta política al comprender que la inserción internacional de Mendoza debía convertirse en una política de Estado”.
Los números de ProMendoza
Cornejo resaltó que actualmente más de 700 empresas exportan desde la provincia, una cifra que consideró significativa frente a otras jurisdicciones del país. Por su parte, la gerenta general de la Fundación, Patricia Giménez, agregó en su momento que actualmente los productos y servicios exportados de Mendoza llegan a más de 130 países.
Además, la propia gerenta se refirió a un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cual determinó que las empresas acompañadas por ProMendoza incrementaron sus exportaciones un 24,5% respecto de aquellas que no participaron de sus programas.
Creada el 6 de agosto de 1996 por el Gobierno de Mendoza, la Bolsa de Comercio, la Unión Comercial e Industrial de Mendoza y la Federación Económica de Mendoza, ProMendoza nació con el objetivo de acompañar a las pymes en su proceso de internacionalización, mejorar su competitividad y generar nuevas oportunidades de negocios.
En estos 30 años desarrolló más de 175 misiones comerciales, participó en más de 430 ferias internacionales, organizó cerca de 250 rondas de negocios y realizó más de 800 capacitaciones especializadas para fortalecer las capacidades exportadoras del sector privado.
Actualmente, los principales destinos de los productos mendocinos son Brasil, Chile, China, Estados Unidos, Reino Unido, España, Emiratos Árabes Unidos y Canadá, consolidando a Mendoza como una de las provincias con mayor proyección internacional del país.