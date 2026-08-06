ProMendoza celebró sus 30 años y Cornejo destacó su rol como una verdadera "política de Estado"

La Fundación ProMendoza festejó sus 30 años repasando sus logros y resaltando su transversalidad como política pública más allá de los cambios de gobierno.

Este jueves, la Fundación ProMendoza celebró su 30° aniversario con un acto realizado en la Bolsa de Comercio de Mendoza en donde se destacó la importancia de la institución como una política de Estado para promover exportaciones, fortalecer la internacionalización de las empresas mendocinas y consolidar la presencia de productos y servicios provinciales en el mundo.

Del acto participaron el gobernador, Alfredo Cornejo; la gerenta general de la fundación, Patricia Giménez; la titular de Emetur, Gabriela Testa; el presidente provisional del Senado, Martín Kerchner; además de autoridades de la Bolsa de Comercio, empresarios y colaboradores del organismo.

En su discurso, Cornejo destacó a la fundación como “la política de Estado más perdurable en el tiempo de Mendoza”, resaltando el trabajo conjunto entre el sector público y privado. ProMendoza fue fundado en 1996, durante el gobierno del justicialista Arturo Lafalla.

Hace 30 años Mendoza tomó una decisión que cambió su forma de vincularse con el mundo. Desde entonces, @promendoza se consolidó como una política de Estado que acompaña a nuestras empresas en su proceso de internacionalización y posiciona el talento mendocino en los principales… pic.twitter.com/4LgVMn0qwP — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) August 6, 2026 En esa línea, afirmó que “ProMendoza es un ejemplo de las instituciones que trascienden a los gobiernos y permanecen en el tiempo porque distintas administraciones sostuvieron esta política al comprender que la inserción internacional de Mendoza debía convertirse en una política de Estado”.

Los números de ProMendoza Cornejo resaltó que actualmente más de 700 empresas exportan desde la provincia, una cifra que consideró significativa frente a otras jurisdicciones del país. Por su parte, la gerenta general de la Fundación, Patricia Giménez, agregó en su momento que actualmente los productos y servicios exportados de Mendoza llegan a más de 130 países.