Patricia Bullrich cruzó al peronismo y le reclamó a Lula Da Silva que regrese al país el embajador brasileño

En el marco de la sesión en el Senado, donde se trata el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada , el conflicto diplomático con Brasil produjo fuertes cruces entre los legisladores, con fuertes cruces entre el oficialismo y el peronismo. Unión por la Patria apuntó contra el presidente Javier Milei por sus descalificaciones contra su par Lula da Silva y solicitó cuestiones de privilegio para divulgar sus cuestionamientos al accionar de la Casa Rosada.

Intervinieron desde sus bancas los senadores Martín Soria y José Mayans . En contrapartida, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich , redobló la apuesta y defendió la postura geopolítica del mandatario.

“ No miden con la misma vara lo que hizo Lula ”, señaló la exministra, quien recordó las intervenciones políticas del jefe de Estado brasileño, que ha opinado y mantuvo visitas a dirigentes peronistas en distintas elecciones.

“Creo que hoy estamos trabajando fuerte en muchísimos frentes con Brasil y eso va a seguir. Le pido al presidente Lula y a Brasil que vuelva el embajador Bitelli a Argentina . Queremos que se separe la política de las relaciones institucionales estratégicas que argentina y Brasil han mantenido siempre”, planteó.

"Respetemos que Argentina no sea tratado como un país de segunda": Bullrich le advirtió a Lula da Silva que Milei "tiene el derecho de apoyar a quien quiera", y le pidió que vuelva el embajador a la Argentina. https://t.co/kqkYUSyjzL pic.twitter.com/MkOZJobocA

En ese sentido, le pidió al gobierno brasileño que reconsidere el retiro de su embajador de Buenos Aires y restaure las relaciones: "Yo le pido a Brasil que vuelva el embajador Bitelli a la Argentina. Eso es lo que queremos, que se separe la política de las relaciones institucionales estratégicas que Argentina y Brasil han mantenido siempre. Pongamos a los dos países en el mismo nivel ".

Bullrich sostuvo que Argentina "ha sido siempre respetuosa de Brasil” y agregó: "Mirando con la misma vara, el presidente Lula pidió el voto para el candidato Arce, de Bolivia. También pidió para Boric, para Petro y para Orsi. Los insultos de los ministros hacia nuestro Presidente y hacia nuestro país han sido permanentes. Cuando fueron las elecciones en 2022, Lula recibió en el Palacio de Planalto a Sergio Massa y quería que fuera él el próximo presidente. Entonces, cuando nuestro presidente va a Brasil y apoya a quien cree que tiene que apoyar, lo consideran como una intromisión, pero cuando Lula apoya a Massa no lo es".

"Respetemos que la Argentina no sea tratado como un país de segunda, como si Brasil estuviese en condiciones de hacer cosas que la Argentina no puede hacer. Nuestro Presidente tiene derecho de apoyar a quien quiera", completó la senadora.