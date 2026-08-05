Ley de Tierras: el Senado vuelve a darle un golpe de realidad a Javier Milei y eliminó el capítulo que abrió el debate

Finalmente, Patricia Bullrich no pudo asegurar los votos para modificar la Ley de Tierras en el Senado y eliminó el capítulo III del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Los cambios que anunció ayer no terminaron de convencer a los aliados y fracasó el intento de extranjerizar las tierras argentinas. Así, el Congreso volvió a darle un sacudón a Javier Milei, que no logra dominar la agenda.

La decisión se terminó de tomar a las 14 en una reunión en el tercer piso del Palacio Legislativo, en las oficianas del bloque UCR. Allí estuvo Bullrich acompañada por el presidente provisional del Senado Bartolomé Abdala. La intención era reunir a los representantes del "grupo de los 44", el rejunte de senadores no kirchneristas que suelen colaborar con el oficalismo.

Allí estuvo Mariana Jury (UCR), Eduardo Vischi, Martín Goerling (PRO), Flavia Royón (Primero los salteños), Natalia Gadano (Movere Santa Cruz) y Carlos "Camau" Espínola (Provincias Unidas). En un primer momento quedó en claro que los votos no estaban para aprobarse la ley. Igualmente, acordaron avanzar más adelante con la reforma de la Ley de Tierras. Aunque por ahora eso solo quedó en una expresión de deseo.

Según le contaron a MDZ los distintos participantes del encuentro, "el tono fue amable en todo momento". "Desde siempre supieron que no tenían los votos para avanzar, no había mucho por hacer", reconoció uno de los aliados. Además, dejaron trascender el malestar con los senadores que "comprometieron su apoyo y después se borraron".

Estos son, principalmente, la tucumana Beatríz Ávila (Independencia) y la neuquina Julieta Corroza (La Neuquinidad). En ambos, casos habían avalado los cambios que Bullrich anunció el martes en conferencia de prensa, pero luego, con el llamado de sus respectivos lideres políticos, los gobernadores de sus provincias, dieron marcha atrás.

Paso a paso: cómo se cayeron los votos de la Ley de Tierras

Desde la primera hora de este miércoles las malas noticias comenzaron a llegar al despacho de Bullrich. La primera llegó desde La Pampa: Daniel Kroneberger (UCR) confirmó su rechazo a la prensa y María Victoria Huala (PRO) le dijo al medio local La Arena que su apoyo a este capítulo estaba en duda. El segundo de estos votos era uno de los que Bullrich daba por seguros.

Luego, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, publicó un comunicado oficial donde informó que las dos senadoras del peronismo por Tucumán, Sandra Mendoza (Popular) y Beatriz Ávila (Independencia), no iban a acompañar el proyecto. Bullrich contaba con el voto de esta última. Así, el poroteo que hasta ayer daba igualado en 35 votos a favor y 35 en contra empezaba a mostrar una ventaja en el rechazo al proyecto.

Patricia Bullrich en conferencia de prensa en el Senado. NA

Y como si todo esto fuera poco, el gobernador de Neuquén, Rolando "Rolo" Figueroa, también manifestó su rechazo a este proyecto. La senadora por Neuquén Julieta Corroza (La Neuquinidad) le responde directo a él y se entendió que también iba a votar en contra. Este era otro voto con el que Bullrich contaba, según lo que ella misma había dicho el martes por la tarde en conferencia de prensa.

El malestar con el Gobierno por la falta de apoyos

Mientras esta catarata de malas noticias caía sobre el despacho de Patricia Bullrich, el teléfono rojo con la Casa Rosada comenzaba a sonar. Y el malestar crecía en el Senado. En la Cámara alta no podían entender por qué el Gobierno no salió a defender su proyecto. La única voz autorizada que lo respaldó fue Bullrich. Claro, lo hizo recién este martes, a 48 horas de la sesión. Para aquel entonces, la oposición a la modificación de la Ley de Tierras ya había copado la opinión pública, al punto tal que las cantantes Tini y Emilia Mernes, que no se caracterizan por dar opiniones políticas, se manifestaron en redes sociales en rechazo al proyecto.

Y esta presión la empezaron a hacer sentir los senadores aliados en los pasillos del Congreso. "No puede ser que nosotros quedemos pegados a la modificación de una ley que ahora todo el país defiende. Nadie del Gobierno explicó los cambios que quieren implementar y vamos a quedar nosotros pegados", manifestó a este cronista con indignación una senadora que no es de La Libertad Avanza pero que estaba dispuesta a dar su apoyo a la ley.

El oficialismo igualmente abrirá el recinto del Senado el jueves para tratar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. A diferencia de lo que estaba previsto, el capítulo III no será de la partida. Así, Bullrich al menos podrá darle una media sanción a una parcialidad del proyecto desregulador de Federico Sturzenegger.