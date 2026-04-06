Ley de Glaciares: el Gobierno y los aliados fijaron la fecha para aprobar la nueva normativa en Diputados

Con el apoyo de los aliados y de los gobiernos de provincias andinas, La Libertad Avanza convocó a una sesión especial para tratar la reforma de la Ley de Glaciares el miércoles a partir de las 15 , en la Cámara de Diputados .

El pedido de la sesión lo hizo el jefe del bloque LLA, Gabriel Bornoroni , pero cuenta con las firmas de los diputados del PRO, la UCR y de los gobiernos provinciales con actividad minera, los principales impulsores de que se apruebe esta ley.

Este proyecto, que desde febrero de 2026 cuenta con media sanción del Senado, se encamina a convertirse en ley. El oficialismo cuenta con los votos suficientes para sancionar una nueva ley minera en Argentina.

El oficialismo sí cuenta con los votos para sancionar la nueva norma de glaciares que habilita el desarrollo minero en zonas periglaciares, hoy protegidas por ser reservorio de agua para 7 millones de personas que habitan en el suelo argentino. La Libertad Avanza contará con la veintena de votos del interbloque Fuerza del Cambio, que aglutina al PRO, a la UCR y a los diputados del bloque Por Santa Cruz, que responden al gobernador Claudio Vidal.

Además, cuenta con el apoyo de los nueve de Innovación Federal, que conducen los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones). También están garantizados los votos de los tres que responden al gobernador Osvaldo Jaldo (Tucumán), agrupados en el bloque Independencia, y los otros tres que responden a Jalil, del bloque Elijo Catamarca.

También habrá diputados de distintos bloques que acompañen este proyecto. Será una incógnita qué harán los diputados por San Juan que están dentro de Unión por la Patria. En el Senado, los kirchneristas de esa provincia, María Celeste Giménez y Sergio Uñac, votaron a favor, a contramano del resto de la bancada. En el bloque de diputados que preside Germán Martínez hay dos sanjuaninos que también podrían votar a favor: Cristian Andino y Jorge Chica.

Qué dice la nueva Ley de Glaciares

La reforma a la Ley redefine qué zonas merecen protección y habilita algunas áreas para la actividad económica. El cambio afecta principalmente a las regiones periglaciares, que se distinguen de los glaciares por cómo está presente el hielo. Los glaciares son grandes masas de hielo permanente en movimiento. Las zonas periglaciares, en cambio, son áreas de clima frío donde el suelo puede congelarse sin estar cubierto de hielo de forma continua; allí ocurre el ciclo de congelamiento y deshielo.

El ambiente periglaciar es particularmente complejo, ya que se trata de suelos congelados que, cuando están muy saturados de agua, acumulan hielo en el subsuelo. La propia Ley 26.639, sancionada el 30 de octubre de 2010, define estas zonas de alta montaña como reguladoras del ciclo hídrico.

El gobierno de Javier Milei impulsó la modificación con el argumento de que la ley original generaba interpretaciones arbitrarias que frenaban la inversión y el desarrollo. La norma había sido cuestionada durante años por empresas mineras y gobernadores provinciales, que presentaron apelaciones judiciales contra su constitucionalidad.

El cambio central es de modelo: se pasa de una protección amplia a una protección condicionada. La ley de 2010 protegía toda masa de hielo perenne y el ambiente periglaciar en su conjunto como regulador hídrico. La nueva redacción solo garantiza protección a los glaciares que sean declarados expresamente como reserva estratégica y cumplan una función de recarga de cuencas.