Ley de Glaciares: el Gobierno se blinda y los ministros no defenderán el proyecto de las mineras

El Gobierno definió un escuadrón para defender la modificación de la Ley de Glaciares que piden las empresas mineras, en la reunión de comisiones de la Cámara de Diputados . Finalmente, será sin ministros ni gobernadores presentes. Solo estará el mandatario de San Juan, Marcelo Orrego, por Zoom.

Hasta último momento se especuló con la presencia del catamarqueño Raúl Jalil, que junto con Orrego fue uno de los principales impulsores de esta modificación que habilita la exploración de minerales en zonas periglaciares. Pero este mandatario tampoco estará presente, ni hablará por Zoom.

En cambio, sí mandará a su vicegobernador, Ramón Figueroa Castellanos, y a su ministra de Minería, Teresita Regalado. Orrego, por su parte, había mandado a su ministro de Producción, Gustavo Fernández, a la audiencia pública en la Cámara de Diputados del pasado 25 de marzo.

La reunión de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales está prevista para mañana a las 14 en el Anexo C de la Cámara de Diputados. Allí tampoco irán los ministros del Gabinete de Javier Milei. En su lugar, irán el secretario de Minería, Luis Lucero; el secretario de Ambiente, Fernando Brom; el subsecretario de Desarrollo Minero; y el subsecretario de Política Minera, Federico José Caeiro.

Así, los ministros del Gobierno y sus principales funcionarios no estarán presentes para defender el proyecto que impulsan las empresas mineras y los gobernadores de la mesa del litio. El objetivo de estos sectores es que el proyecto pase sin demasiado protagonismo por la agenda pública y, lógicamente, que se apruebe. En esa dirección se entiende la decisión política de no autorizar más que dos jornadas de audiencia pública, en las que pudieron participar alrededor de 400 personas de los más de 100 mil inscriptos.

La sesión del miércoles en Diputados

En la reunión convocada para mañana a las 14 está previsto que, luego de la exposición de los invitados y de la discusión entre los diputados, se pase a la firma del dictamen. El oficialismo buscará tener el texto cerrado para el martes a última hora y al día siguiente llevarlo al recinto para sancionar la nueva ley en una sesión donde este será el único tema.

La oposición intentará hacer sonar la caja de resonancia que es el Congreso para exponerle al Gobierno el escándalo de Manuel Adorni por sus propiedades. Buscarán forzar una interpelación al jefe de Gabinete para que tenga que responder preguntas cara a cara de los diputados. Sin embargo, aún están lejos de obtener los votos para eso.

Los bloques que respaldan el proyecto

El oficialismo sí cuenta con los votos para sancionar la nueva norma de glaciares que habilita el desarrollo minero en zonas periglaciares, hoy protegidas por ser reservorio de agua para 7 millones de personas que habitan en el suelo argentino. La Libertad Avanza contará con la veintena de votos del interbloque Fuerza del Cambio, que aglutina al PRO, a la UCR y a los diputados del bloque Por Santa Cruz, que responden al gobernador Claudio Vidal.

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Además, cuenta con el apoyo de los nueve de Innovación Federal, que conducen los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones). También están garantizados los votos de los tres que responden al gobernador Osvaldo Jaldo (Tucumán), agrupados en el bloque Independencia, y los otros tres que responden a Jalil, del bloque Elijo Catamarca.

También habrá diputados de distintos bloques que acompañen este proyecto. Será una incógnita qué harán los diputados por San Juan que están dentro de Unión por la Patria. En el Senado, los kirchneristas de esa provincia, María Celeste Giménez y Sergio Uñac, votaron a favor, a contramano del resto de la bancada. En el bloque de diputados que preside Germán Martínez hay dos sanjuaninos que también podrían votar a favor: Cristian Andino y Jorge Chica.