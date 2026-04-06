El oficialismo acelera en Diputados para aprobar la reforma de la Ley de Glaciares

Tras el feriado de Semana Santa, el oficialismo retomará la actividad parlamentaria con el foco puesto en cerrar uno de los proyectos pendientes de las sesiones extraordinarias: la reforma de la Ley de Glaciares , que buscará sancionar este miércoles en la Cámara de Diputados .

La intención es avanzar rápidamente con el tratamiento y convertir en ley la iniciativa que ya obtuvo media sanción en el Senado.

El impulso legislativo llega después de una audiencia pública de gran magnitud, realizada tras el fin de semana largo de marzo.

Más de 102 mil personas se inscribieron para participar, aunque menos de 400 lograron exponer durante las dos jornadas desarrolladas en el Anexo de la Cámara baja.

El volumen de inscriptos marcó un hecho inédito en este tipo de instancias y reflejó el alto nivel de interés que genera la reforma.

El plan: sesión el 8 de abril y aprobación exprés

El oficialismo proyecta sesionar el miércoles 8 de abril para debatir los cambios a la Ley 26.639, vigente desde 2010.

La iniciativa ya fue aprobada en el Senado el pasado 26 de febrero, con 40 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención, lo que allanó el camino para su tratamiento definitivo en Diputados.

Qué cambia: redefinición de glaciares y mayor poder a las provincias

El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo en línea con reclamos de gobernadores de provincias cordilleranas, propone modificar los criterios que definen qué se considera glaciar y ambiente periglacial.

Además, busca otorgar a las provincias la facultad de determinar —a través de estudios técnicos— qué áreas deben integrar o quedar fuera del Inventario Nacional que elabora el IANIGLA.

Comisiones en marcha antes del dictamen

Aunque la sesión aún no fue oficializada, el oficialismo ya activó el trabajo en comisiones para acelerar los tiempos.

Para el martes 7 de abril fue convocado un plenario conjunto de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, que se realizará en el Anexo C de Diputados.

Durante esa jornada expondrán especialistas invitados y, una vez finalizadas las presentaciones, los legisladores avanzarán con la firma del dictamen.

Objetivo: evitar demoras y sancionar la ley al día siguiente

La estrategia del oficialismo es cumplir con la instancia informativa previa sin extender innecesariamente el debate. Con ese esquema, buscarán llegar al recinto al día siguiente con el dictamen listo y los acuerdos necesarios para convertir la reforma en ley sin dilaciones.